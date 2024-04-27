Aydın'da kemik parçaları bulunmuştu; kimliği tespit edildi
Aydın Çine'de yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, geçtiğimiz yıl temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu tespit edildi
Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.
AA'nın haberine göre; inceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.