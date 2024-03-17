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        Haberler Gündem Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 00:51 Güncelleme: 17.03.2024 - 00:51
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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
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        Esra Uygur idaresindeki otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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