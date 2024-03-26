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        Haberler Gündem Aydın'da dilenci kadın, para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı - Güncel haberler

        Aydın'da dilenci kadın, para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:10
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        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
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        Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda oturan kadın müşteri S.K. ile dilencilik yaptığı belirtilen H.K. arasında, para isteme nedeniyle tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, S.K'yi bıçakladı.

        Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından uzaklaşan H.K, polis ekiplerince gözaltına aldı.

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde H.K'nin elinde bıçakla S.K'ye saldırması ve bıçakladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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