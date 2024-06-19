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        Haberler Gündem Aydın'da çıkan yangında biri metruk 2 ev zarar gördü - Güncel haberler

        Yangında biri metruk 2 ev zarar gördü

        Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan biri metruk 2 evde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:06 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:06
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        Yangında biri metruk 2 ev zarar gördü
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        Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede bitişiğindeki eve ve araziye sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri evde bulunan M.A.Y'yi (88) dışarı çıkardı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan biri metruk 2 evde hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Aydın
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