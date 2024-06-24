Aydın'da anız yangınına müdahalede eden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde anız yangınına müdahale ederken yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Reisköy Mahallesi Çobanağılı mevkisinde çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Fotoğraf: DHA

Bozdoğan ilçesinde, ormanda çıkan yangında 22 dönüm alan zarar gördü. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 5 saat süren yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesine 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan müdahale etti. Yerden de 7 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman yangın söndürme ekibi müdahalede bulundu.

Fotoğraf: DHA

Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında saat 19.00 gibi kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 22 dönüm ormanın hasar aldığı öğrenildi. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.