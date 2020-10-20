Aydın'da 5 DEAŞ'lıya gözaltı

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Aydın'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 5 kişinin Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları bildirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Nazili Kuyucak'ta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonrası sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışma bölgeleri irtibatlı oldukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Aynı zamanda selefi/tekfirci görüşleri doğrultusunda hareket ettiği belirlenen 5 DEAŞ üyesi sorgulanmak üzere Aydın TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin ellerinden ele geçirilen bir tabanca ve pompalı tüfekle çok sayıdaki dijital doküman incelemek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.