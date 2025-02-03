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        Haberler Gündem Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine ilişkin açıklama

        Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine ilişkin açıklama

        21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan Göcek Tüneli'nden geçiş ihalesinin, AK Parti iktidarından önceki hükümet tarafından yapıldığını, buradan geçişin de hukuken 2030'un ortalarına kadar ücretli olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:01
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        Göcek Tüneli ücretine ilişkin açıklama
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Aydın Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Deli Dumrul" diye adlandırılan Göcek Tüneli hakkında herkesin yanlış bilgilerle değerlendirme yaptığını, bunun için tünelden geçenin de geçmeyenin de yanlış bilgilere sahip olduğunu belirtti.

        Vatandaşların, "Karadeniz'de yapılan tünelden bedava geçiş yapılırken biz niye Göcek Tüneli'nden hem giderken hem gelirken ücret ödüyoruz" dediğini aktaran Ayaydın, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğumda, her meslekten seçtiğim uzmanlarla Muğla ve ilçelerinde seçilmem halinde yapacağım projeleri tek tek masaya yatırdım ve araştırdım. Üzerinde çalıştığım konulardan biri de Göcek Tüneli'nin durumuydu. Ancak tünelin ücretsiz hale getirilmesinin hukuki altyapısı olmadığı için projelerime dahil etmedim. Çünkü olmayacak bir konuda çözüm getireceğim diye Muğlalı vatandaşlarıma yalan söylemek istemedim." ifadesini kullandı.

        "İHALEYİ YAPAN AK PARTİ HÜKÜMETİ DEĞİL"

        Göcek Tüneli projesi ve ihalesinin AK Parti döneminde yapılmadığına işaret eden Ayaydın, şunları kaydetti:

        "İhale, AK Parti iktidarından önceki hükümet döneminde yapılmıştır. Yap İşlet Devret Projesi ile Göcek Tüneli ihalesi yapıldığında bugün şikayet edenlerin o gün alkış tuttuğunu, hatta davul zurna ile sevinç gösterilerinde bulunduğunu da hatırlatmak istiyorum. İhale şartnamesine göre, ihaleye katılıp teklif verecek firmalar fizibilite çalışmasında her iki yönden geçişlerde ücret alınacaktır denilmektedir. Dolayısıyla İhaleye katılan firmalar da buna göre maliyet hesabı yapmış ve 2032 yılı sonuna kadar işletmek üzere bu teklifi vermiş ve ihaleye en uygun teklifi veren Lider İnşaat bu şartlarla teklif vermiş ve ihaleyi almıştır. Ancak, daha sonra AK Parti iktidarında yurdumuzun birçok yerinde tüp geçişi bütçe imkanları ile yapıp, vatandaşların bu geçişlerde ücret ödemeden geçişe imkan sağlandığı için, Göcek Tüneli'ni kullanan vatandaşlar da geçişlerde ücret ödemek istemiyorlar. Göcek Tüneli özel sektör tarafından yap işlet devret modeli ile yapıldığı için hükümetin işletici şirkete 'ücret almayacaksın' deme hakkı yoktur."

        Ayaydın, AK Parti hükümetinin, daha sonra bu tüp geçidin karşı yönünde devlet imkanları ile dönüş için ikinci bir tüp geçit yaptığını ve Fethiye yönünden gelen araçların bunu kullanmaya başladığını, ilk tüp geçidin ise sadece Fethiye yönüne gidiş için kullanılmaya başlandığını aktardı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla 2018'de, firmanın görüşmeye davet edildiğini ve konunun müzakere edildiğini hatırlatan Ayaydın, "Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, firmaya önce siz kendi yaptığınız tünelden tek yönlü geçişte ücret alın, dönüş devletin yaptığı tüpten olacağı için ücret ödemeden geçsinler teklifinde bulundu. Ancak firma yetkilisi, ihale şartnamesi ve bu şartnameye uygun olarak yapılan sözleşmede, şirketimiz her iki yöne geçişte de ücret alacaktır denildiği için uzlaşma sağlanamadı." açıklamasında bulundu.

        Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, "Madem dönüş yolundaki tüpü Devlet olarak biz yaptık, o zaman 2032'de sona erecek lisans sözleşmesini 6 yıl geriye çekiyoruz ve sizin işletme hakkınız 2026'da sona erecektir" denildiğini belirten Ayaydın, şu bilgileri paylaştı:

        "Göcek tünelini işleten firma, hükümetin işletme süresini 6 yıl kısaltan kararına karşı, sözleşmede yer alan 'Uzlaşmazlık durumunda tahkim yetkilidir' hükmüne dayanarak, yargı yoluna başvurdu. Yetkili kılınan tahkim, hükümetin işletme süresini 2032 yılından, 2026 yılına düşüren kararının doğru olmadığını, sadece 20 ay kısaltarak 2030 yılında sona ermesine karar verdi. Hükümet, Göcek Tüneli'nin işletme süresinin 6 yıl değil, 20 ay kısaltılmasına karar veren tahkim kararına itiraz ederek İstinaf Mahkemesine taşıdı. Ancak İstinaf Mahkemesi de hükümetin itirazını kabul etmeyerek tahkim kararını onayladı. Hükümet bununla da yetinmedi ve bu kararı da Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da tahkim kararının yerinde olduğunu, dolayısıyla Göcek Tüneli'ni işleten firmanın 2026 yılına kadar değil, 2030 yılına kadar işletmesi gerektiğine karar vererek son noktayı koydu. Yani Göcek Tüneli'nden geçiş, hukuken 2030'un ortalarına kadar ücretli olmak zorundadır."

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