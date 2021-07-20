'Vücudumu değil, aklımı güneşlendiriyorum'

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Sanatçı Aydilge, geçtiğimiz gün İstanbul, Esenler Meydanı'nda sahne aldıktan sonra kendisi gibi müzisyen olan eşi Utku Barış Andaç ile birlikte soluğu İzmir'de aldı.

Güneş ve deniz temalı tatillerden çok kültürel gezileri tercih eden 42 yaşındaki şarkıcı, eşiyle birlikte İzmir Selçuk, Efes ve Pamukkale yörelerindeki ören yerlerinin altını üstüne getirdi.

"SAATLERCE GÜNEŞİN ALTINDA UZANMAK BANA GÖRE DEĞİL"

Vitiligo hastalığı nedeniyle güneşe çıkması yasak olmasına rağmen, tarihe olan tutkusu nedeniyle antik kentleri ziyaret etmekten vazgeçemeyen Aydilge, şunları söyledi:

Saatlerce güneş altında yatıp, uzanmak bana göre değil. Vücudumu değil, aklımı güneşlendirmeyi seviyorum.