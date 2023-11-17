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        Haberler Müzik Aydilge ile Evrencan Gündüz'den yapaylık eleştirisi - Magazin haberleri

        Aydilge ile Evrencan Gündüz'den yapaylık eleştirisi

        Aydilge, son şarkısı 'Sahte Öpüşler' için müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:23
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        Aydilge ile Evrencan Gündüz'den yapaylık eleştirisi
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        Yapay, gösterişli hayatlar, sahte aşklar, yapmacık ilişkilere karşı tepkilerini 'Sahte Öpüşler' adlı bu şarkıyla dile getiren Aydilge ile Evrencan Gündüz, renkli bir klibe imza attı.

        Sosyal medyanın yarattığı pembe dünyaların sahteliğine işaret eden şarkının söz ve bestesi Aydilge'ye, düzenlemesi ise Dorukhan Yaldız'a ait.

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