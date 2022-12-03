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Aydilge: Sevgi var, engel yok - Magazin haberleri

Aydilge: Sevgi var, engel yok

Beyoğlu Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Hasköy Sahili'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte şarkıcı Aydilge sahne aldı

Giriş: 03.12.2022 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Dezavantajlı bireyler ve aileleri için ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel Aydilge konser verdi. Aydilge şarkılarıyla renkli görüntülerin ortaya çıktığı konsere Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

  • "SEVGİ VAR, ENGEL YOK"

    İzleyiciye seslenen Aydilge, "Bugün sizlerle olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ekip arkadaşlarım da öyle... 'Sevgi var, engel yok' diyoruz. İnşallah bu özel günün önemi sadece bir gün değil, her gün anlaşılır. Şarkılarımızı da yaşama sevinciyle neşeyle umutla söyleyelim istiyorum” dedi.

  • Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Hep beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. İnanıyorum ki büyük bir milletin çocukları olarak 'Sevgi varsa engel yok' diyor ve engelleri hep birlikte aşıyoruz. Allah bizlere sevgi ve muhabbet nasip eylesin. Evet, böyle üç yüz altmış beş günün belli günlerinde belli günler sığdırılıyor ama biz beraberce, kardeşçe Allah'ın eşit kulları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşları olarak bir ve beraber olarak kardeşçe yaşamaya, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu cennet vatanda Türkiye'de hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Hiç kimse bizim birliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacak. Allah'ın izniyle sevgiyle, muhabbetle, merhametle, şefkatle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu toprakların mayasında; Hoca Ahmet Yesevi'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin, Hacı Bayram-ı Veli'lerin, yoğurduğu sevgi var, muhabbet var, dostluk var, kardeşlik var ve böyle edecek. Türkiye yüzyılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye yüzyılında Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin, Sayın Mustafa Destici'nin ve hep birlikte bu kervanda, bu kutlu yolculukta bizimle beraber olan tek millet olarak 85 milyon olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte birlik, beraberlik içerisinde inşa edeceğiz” açıklamasını yaptı.

    Fotoğraflar: DHA

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