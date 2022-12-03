Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Hep beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. İnanıyorum ki büyük bir milletin çocukları olarak 'Sevgi varsa engel yok' diyor ve engelleri hep birlikte aşıyoruz. Allah bizlere sevgi ve muhabbet nasip eylesin. Evet, böyle üç yüz altmış beş günün belli günlerinde belli günler sığdırılıyor ama biz beraberce, kardeşçe Allah'ın eşit kulları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşları olarak bir ve beraber olarak kardeşçe yaşamaya, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu cennet vatanda Türkiye'de hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Hiç kimse bizim birliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacak. Allah'ın izniyle sevgiyle, muhabbetle, merhametle, şefkatle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu toprakların mayasında; Hoca Ahmet Yesevi'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin, Hacı Bayram-ı Veli'lerin, yoğurduğu sevgi var, muhabbet var, dostluk var, kardeşlik var ve böyle edecek. Türkiye yüzyılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye yüzyılında Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin, Sayın Mustafa Destici'nin ve hep birlikte bu kervanda, bu kutlu yolculukta bizimle beraber olan tek millet olarak 85 milyon olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte birlik, beraberlik içerisinde inşa edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Fotoğraflar: DHA