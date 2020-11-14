Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerBiyografiAydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç doğumlu? Aydemir kbaş kaç kez evlendi?

Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç doğumlu? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi?

Ekranların en uzun soluklu şov programlarından İBO SHOW geri dönüyor. İBO SHOW'un ilk bölüm konuklarından biri de Aydemir Akbaş. Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç doğumlu? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi?

14.11.2020 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç doğumlu? Aydemir kbaş kaç kez evlendi?

Aydemir Akbaş ismi internette en çok aratılan isimlerden biri oldu. Aydemir Akbaş'ın İBO SHOW'a konuk olacağı öğrenildiğinden beri herkes Aydemir Akbaş'ı merak ediyor. Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç doğumlu? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi?

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

AYDEMİR AKBAŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

AYDEMİR AKBAŞ FİLMLERİ

YılRol aldığı filmler
1964Keşanlı Ali Destanı
1965Bitmeyen Yol
1965Güzel Bir Gün İçin
1966Hudutların Kanunu
1966At Avrat Silah
1966Kovboy Ali
1966Çirkin Kral
1966Eşrefpaşalı
1966Nuh'un Gemisi
1968Alevli Yıllar
1968Vesikalı Yarim
1969Vatan ve Namık Kemal
1969Belanın Yedi Türlüsü
1969Yaşamak Ne Güzel Şey
1974Antar Fi Bilad Ir-Ruman
1975Diyet
1975Bitirimler Sınıfı
1975Ayikla beni Hüsnü
1975Alemin Keyfi Yerinde
1975Ali Cengiz Oyunu
1975Çapkın Kızlar
1975Kazim'a bak Kazim'a
1975Vay Anasina on Yedii
1975Ikimiz Bir Fidaniz
1975Ördek Çikacak Kaz Çikacak
1975Tantana Kemal
1976Kolombo Sakir
1976Ah Ne Güzel Nane Şekeri
1977Hizli giden yorulur
1977Güneş Ne Zaman Doğacak
1977Bazilari Cacik Sever
1978Bionik Ali futbolcu
1978Astronot Fehmi
1978Kendin Pisir Kendin Ye
1978Çapkinlar kirali
1978Zeynelle Veysel
1978Yüzme Bilmiyorsan Isin Ne Agaçta
1979Haydar
1979Delidir ne yapsa yeridir
1979Süper Selami
1979Acemi Dolandırıcılar
1979Afferin çocuga
1979Öttür kusu Ömer
1979Tatli ve güzel
1979Istanbul geceleri
1979Serefsiz Seref
1979Oooh Oh
1979Binlik Nail
1979Ister Gül Ister Agla
1980Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler
1981Seni yakacaklar
1982Şabancık
1983Futboliye
1984Lodos Zühtü
1985Gazino Bülbülü
1985Sevmek
1986Ödlek
1986Ay Işığı Operasyonu: 007,5
1987Düş Yakamdan Osman
1987Seyyar Kamil
1987Gülüm Benim
1988Bir Kulum İşte≠
1990Boynu Bükük Küheylan
1990Hanımın Çiftliği
2004Yadigar
2004Paydos
2005Köpek
2005Naciye'yi Kim Sevmez
2007Avrupalı
2009Kolpaçino
2009Gölgesizler
2010Kutsal Damacana 2: İtmen
2011Kolpaçino: Bomba
2016Alemde 1 Gece
2016Kolpaçino 3. Devre
YılYönetmenlik Yaptığı Filmler
1975Tipsiz
1987Düş Yakamdan Osman
1989Dilekçe
1989Bakımsız Tarzan
1989Hopla Dünya
1990Muhteşem Enayi
1990Çılgın Berber
YılTiyatro
1960Hakkımı Ver Hakkı
1960Keşanlı Ali Destanı
1960Düş Yakamdan Osman

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
ABD’de tepki çeken koronavirüs kararı
ABD’de tepki çeken koronavirüs kararı
'Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?'
'Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?'
Kalp krizi geçirmişti... Eşi ağlayarak son durumunu anlattı
Kalp krizi geçirmişti... Eşi ağlayarak son durumunu anlattı
Pandemi döneminde talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Pandemi döneminde talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Sinemanın emektar aksiyon starları
Sinemanın emektar aksiyon starları
"Genetik miraslarımız çok zengin"
Kırmızı et yemeyi bırakınca vücut böyle değişiyor!
Kırmızı et yemeyi bırakınca vücut böyle değişiyor!
Sakız çiğnemenin bu etkisine dikkat!
Sakız çiğnemenin bu etkisine dikkat!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X