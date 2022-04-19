'Korkmayı bıraktığım an hedeflerimi yerine getirdim' 0:00 / 0:00

İzmir'de gerçekleştirdiği sahne performanslarıyla tanınan Aydan Kahraman, kısa bir süre önce müzikseverlerin karşısına 'Emin Ol' şarkısıyla çıktı. Kendi sesiyle ruhundaki müziği daha geniş kitlelere duyuran Kahraman, "Korkmayı bıraktığım an hedeflerimi yerine getirdim. İnsanların kalbine dokunmak istiyorum." diyor. Aydan Kahraman ile müzikal yolculuğu ve gelecek planlarıyla ilgili konuştuk. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın röportajı...

Aydan Kahraman kimdir, nasıl bir hayatı var?

10 Ağustos 1989 Bursa doğumluyum. Üniversiteye kadar olan eğitimimi Bursa’da tamamladım. 2008 yılında üniversite eğitimim için İzmir’e yerleştim. Halen İzmir’de yaşıyorum. Aydan aslında evde vakit geçirmeyi çok seven biri. Kendine kalmayı, kitap okumayı, mümkün olduğunca spor yapmayı, bolca müzik dinlemeyi ve kendini dinlemeyi seven biri. Yeni yerler görmeye, keşfetmeye ve vakit buldukça seyahat etmeye çalışıyorum aynı zamanda. Seyahat etmenin büyük bir özgürlük ve şifa olduğunu düşünüyorum.

Kısa bir süre önce yeni şarkınız 'Emin Ol'u müzikseverlerle buluşturdunuz. Kimlerle çalıştınız, hazırlık süreci nasıl geçti bahsedebilir misiniz?

30 Ekim 2020 İzmir depreminde hepimiz çok zor günler geçirdik. Evde huzursuz hissettiğim için 10 gün gibi Alaçatı’da kaldım. Bu süreçte Nezih Üçler ile karşılaştık. Uzun zamandır bir parça yapmasını istiyordum zaten. Nezih’te bana ‘Nasıl bir parça okumak istersin?’ diye sordu. Ben de kendimi ifade ettim ve yaklaşık 1 ay sonra telefonda Nezih’ten bir mesaj, ‘Şarkın hazır hayırlı olsun, uğur getirsin’ diye (gülüyor). Yarım saat açamadım heyecandan. Gerçekten tam istediğimi ve benim için yapmıştı.

İzmir’de yaşadığımdan süreç az da olsa zor ama çok keyifliydi. Her şey kafamda çok netti ve o yüzden başladıktan kısa bir süre sonra proje hazırdı. Bütün isimlerden çok emin ve nettim. Yapımcım Aslı Karabacak planlamayı çok iyi yaptığı için proje kısa sürede elimizdeydi ve her şeyi ile içime sinmişti. İlk bebeğim hazırdı.

Parçanın düzenlemesini Erhan Bayrak yaptı. Yıllardır hep hayalimdi, ‘Bir gün şarkım çıktığında kesinlikle Erhan Bayrak yapmalı aranjeyi’ diye. Bu hayalim de gerçekleşmiş oldu. Mix&Mastering Celil Yavuz, klip yönetmeni Ecem Gündoğdu, fotoğraf Halil Güzel, styling Yusuf Can Dirik, saç-makyaj Batuhan Uncu yani tam bir dream team olduk. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.

'Emin Ol'un stüdyo, klip çekimleri nasıl geçti?

Erhan Bayrak bu işin duayeni olduğu için stüdyo aşamasında hiç zorlanmadım. Çok net ve çok güzel yönlendirdi beni. Aynı zamanda Celil Yavuz’un da stüdyoda bana sağladığı kolaylık ve yönlendirme içinde geçerli bu. Tabii ki bir de yıllardır iddialı olduğum yer sahne ve canlı şarkı okumak olduğu için daha hızlı ilerleyebildik. Çok uğraştırmadığımı düşünüyorum Erhan ağabeyi ve Celil Yavuz’u. Klip İstanbul Galata Anemon’da çekildi, şansıma yağmurlu bir gündü ve şarkım için uygun bir ambiyans oluştu. Bir kere Ecem Gündoğdu, görüntü yönetmeni veli Kuzlu ve ekipleri işlerinde çok iyiler ve ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlar. Oturmuş bir sistemleri var. Klip çekimine sabah başladık ve akşam 22:00 gibi sona ermişti. Her şey içime sinmişti. Bu süreçte inanılmaz bir emek var. Sadece bir şarkı diye düşünmemek lazım gerçekten çokça emek gerektiren bir süreç.

"MÜZİK AŞKIM TİYATRONUN ÖNÜNE GEÇTİ"

Geçmişte tiyatro eğitimi aldığınızı da biliyoruz… Eğitim yolculuğunuza müzik nasıl dahil oldu?

Evet küçük yaşlarda başlayarak yaklaşık 7-8 yıl lise dönemine kadar Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çok değerli hocalarım Berrin Kulya Balkanlar ve Halil Balkanlar’dan tiyatro ve diksiyon eğitimi aldım. Bursa‘da Devlet Tiyatrosu’nda onlarla beraber oyunlara çıktım. Tiyatro benim için büyük bir tutkuydu. Bu dönemde hocalarımın şarkı söylemekle ilgili yeteneğimin olduğunu ve tiyatro ile birlikte üzerine gidilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamışlardı. Lise sınavlarında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girdim ve kazandım. Böylece müzik hayatımda başlamış oldu. İlerleyen zamanlarda tabii ki müzik aşkım tiyatronun önüne geçti ve o dönemde bir tarafı tercih etmek zorunda kaldığım için özelikle müzik eğitimim ağır bastı. Liseden sonra İzmir Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandım ve İzmir’e yerleştim. Müzik eğitimim de istediğim yerlere gelmeye başlamıştı.

"KAMERA KARŞISINDA ZORLANACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Peki ilerleyen dönemlerde tiyatro, dizi veya sinema projelerinde sizi görebilir miyiz?

Tiyatro benim çok severek yorumlayabildiğim bir sanat. Çok isterim aslında. Kamera karşısında zorlanacağımı hiç düşünmüyorum. Zaman ne gösterir bilemem ama bu konuya olumsuz bakmıyorum.

"MÜZİK DİNLERKEN BİR TARZA SIKIŞIP KALMIYORUM"

Siz kimleri dinlersiniz? Aydan Kahraman'ın tarzı nedir?

Müzik dinlerken bir tarza sıkışıp kalmıyorum. Playlist’imi görseniz her tarz vardır. O an ne hissediyorsam onu dinliyorum. Bana iyi gelen ne ise... En çok pop dinliyorum ama işim gereği yeni çıkanları sürekli takip ediyorum. Büyük bir Sezen Aksu fanı olduğumu da söylemeden geçemeyeceğim.

"AVANTAJI İNSAN KENDİSİ YARATIR"

Bir şarkıcı olarak sektörde avantajlı ve dezavantajlı bulduğunuz noktalar neler?

Ben her zaman avantajı insanın kendisinin yarattığını düşünüyorum. Bence bu sektörde dezavantajda sizin belirlediğiniz çizgiler ve kendinize verdiğiniz değer kadar.Tek dezavantajı uyku düzeni olabilir. Ama ben gece yaşamayı çok sevdiğim için onu da dezavantaj olarak görmüyorum.

"HAYAT KORKUNUN BİTTİĞİ YERDE BAŞLAR"

Bugüne kadar size söylenmiş ya da duyduğunuz en güzel cümle hangisiydi?

Duyduğum en güzel söz ‘Hayat korkunun bittiği yerde başlar’ cümlesidir. Dövmesini de yaptırdım hatta. Hayatta korktuğunuz ve üzerine gitmediğiniz hiçbir şeyin tam olarak olacağına inanmam. Korkmayı bıraktığım an hep hedeflerimi yerine getirdim.

"YOLUM UZUN VE ÇOK HEYECANLIYIM"

İçinde bulunduğumuz 2022 ve sonrası için planlarınız neler?

2022 çok iyi geldi bana öncelikle bunu söylemek isterim. 2022 bitmeden birden fazla proje planlıyoruz. Bir tanesi yaz başında hatta. Diğeri de sonbaharda olacak. Devamında durmadan, yorulmadan, sahnede olmaya ve proje çıkarmaya devam edeceğim. Yolum uzun, daha başındayım ve çok heyecanlıyım.

"İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMAK İSTİYORUM"

Gelecek hayallerinizden biri nedir?

En büyük hayalim insanlar ile hep bir ağızdan şarkı söyleyebilmek. Kalabalık konserlerde işim adına yapabileceklerimin en iyisini yapmak istiyorum. Çok insanın kalbine dokunmak, bir Harbiye konseri en büyük hayalim olabilir.