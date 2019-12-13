Aydan Burhan – Hanife kimdir?

Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinde Fadime karakteri ile izleyenlerin beğenisini kazanmış ve herkes tarafından merak edilmeye başlamıştır. Aydan Burhan günümüzde ise Hercai dizisinde Hanide karakterine hayat vermektedir. İşte Aydan Burhan hakkında merak edilenler.

AYDAN BURHAN - HANİFE KİMDİR?

Aydan Burhan, 1 Kasım 1968 (51 yaşında) tarihinde Bursa’da doğmuştur. Bursa Belediye Konservatuarında yetişmiştir. Boyu 1.70 Kilo:68 Burç: Akrep Bursa Belediye Konservatuarında yetişmiştir.

Daha önceleri yoğunlukta sinema olmak üzere birkaç dizide de rol alan Aydan Burhan, ilk olarak 1992 - 1997 seneleri arasında çekilen ve o dönemin fenomen olan dizisi Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığı Fadime karakteri ile tanındı.

Ardından 1997 yılında yapımcılığını kendisine ait olan ve Oğuz Yalçın'ın yönettiği Serdar Ortaç'ın jenerik müziğini hazırladığı “Yangın Ayşe” dizide oynadı fakat bu dizi beklenen reytingin altında olunca kısa sürede dizi bitirildi.

Aydan Burhan, usta oyuncu Kemal Sunal ile birlikte 1989 yılında Gülen Adam ve 1990 yılında ise Boynu Bükük Küheylan Filmlerinde rol almıştı.



2002 yılında Kasımpaşa'nın ünlü kabadayılarından olan ‘Dede Sultan’ lakaplı Sultan Demircan'ın yeğeni ve yine o dönemlerde Kasımpaşalı olan Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Murat Demircan ile evlendi. 5 ay sonra şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşandı.

2016 yılında Mahsun Kırmızıgül‘ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" adlı sinema filminde, Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere birçok ünlü isimlerin oynadığı filmde rol aldı.

2018 yılında Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde oynadı. Fakat bu dizide rolü kısa sürdü.

Daha sonra Star TV'de yayınlanan Yangın Ayşe isimli dizide oynamış ancak bu dizi fazla uzun sürmemiştir. Aydan Burhan daha sonraki yıllarda TGRT'de yayınlanan Tirvana ve Samanyolu TV'de yayınlanan Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tarık ve Diğerleri, Hakkını Helal Et ve Şefkat Tepe gibi dizilerde rol almıştır.

Ayrıca Kemal Sunal'la birlikte Boynu Bükük Küheylan ve Gülen Adam filmlerinde oynamıştır. Günümüzde ise Hercai dizisinde Hanife karakterini oynamaktadır.

Aydan Burhan’ın Rol Aldığı Diziler Ve Filmler

2019 yılında – Verda (Sevda) (TV Dizisi)

2019 yılında – Hercai (Hanife Derbent) (TV Dizisi)

2018 yılında – Prangalı Yarim (TV Filmi)

2018 yılında – Ev Kira Semt Bizim (Sinema Filmi)

2018 yılında – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2018 yılında – Bir Zamanlar Çukurova (Nigar) (TV Dizisi)

2017 yılında – Cenaze İşleri (Mezarlıktaki Kadın) (Sinema Filmi)

2016 yılında – Vezir Parmağı (Pakize) (Sinema Filmi)

2016 yılında – Kızkaçıran (Kudret) (Sinema Filmi)

2015 yılında – Fabrika Kızı (Muzaffer Ana) (TV Dizisi)

2014 yılında – Sevdam Alabora (Gülzar) (TV Dizisi)

2014 yılında – Kadim Dostum (Süheyla) (TV Dizisi)

2010 – 2014 yılları arasında – Şefkat Tepe (Dudu) (TV Dizisi)

2010 yılında – Çok mu Komik? (Halise) (Sinema Filmi)

2010 yılında – Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi)

2008 yılında – Dizine Dursun (Cemile) (TV Dizisi)

2007 yılında – Kör Aşık (Naciye) (TV Filmi)

2007 yılında – Kurtlar Vadisi Terör (Sinema Filmi)

2007 yılında – Hakkını Helal Et (TV Dizisi)

2006 yılında – Tarık ve Diğerleri (Şükran) (TV Dizisi)

2005 yılında – Sevda Tepesi (Gülbahar) (TV Dizisi)

2005 yılında – Beşinci Boyut (Ayşe) (TV Dizisi)

2004 yılında – 2008 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2000 yılında – Tirvana (Meryem) (TV Dizisi)

1999 yılında – Güneşe Doğru (Rana) (TV Dizisi)

1997 yılında – Yangın Ayşe (Yangın Ayşe) (TV Dizisi)

1992 – 1997 yılları arasında – Mahallenin Muhtarları (Fadime) (TV Dizisi)

1990 yılında – Boynu Bükük Küheylan (Gülbahar) (Sinema Filmi)

1989 yılında – Gülen Adam (Naciye) (Sinema Filmi)

1988 yılında – Şüpheli Şemsettin (TV Dizisi)

1987 yılında – Kaçamak (Sinema Filmi)

1987 yılında – Ateşböceği (Sinema Filmi)

1985 yılında – Parmak Damgası (Melek) (TV Dizisi)

1985 yılında – Bay Alkolü Takdimimdir (Hemşire) (TV Dizisi)

1984 yılında – Kaşık Düşmanı (Köylü) (Sinema Filmi)

1983 yılında – Futboliye (Voleybolcu Kız) (Sinema Filmi)

1982 yılında – Göl (Nesrin) (Sinema Filmi)

1981 yılında – Ah Güzel İstanbul (Komşu Kızı) (Sinema Filmi)