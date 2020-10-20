Ayçiçeği yağı; ülkemizde özellikle Trakya ve Marmara bölgelerinde üretilmektedir. Ayçiçeği yağı içerisinde; çoklu ve tekli doymamış yağ asitleri, Omega 9, Omega 6 yağ asitlerinin yanı sıra A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini bulunmaktadır.

Günümüzde yemekler için kullanılan yağların; %20’si hayvanlardan %80’i ise bitkilerden elde edilmektedir. Bitkisel yağlar da özel olarak yetiştirilen ve kontrol altında olan tarla bitkilerinden oluşur. Bu bitkilerden biri de ayçiçeğidir. Ayçiçeğinden elde edilen yağın özelliği ise şu şekilde ifade edilebilir: Ayçiçeği yağı, yağ oranı %40 ile %45 arasında değişkenlik gösteren ayçiçeği bitkisinden elde edilen bitkisel kaynaklı bir yağdır. Bu bitkinin tohumlarından elde edilir. Ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olan ayçiçeği yağı, genellikle yemeklik olarak tercih edilmektedir. Sıvı halde ve margarinin ham maddesi olarak mutfaklarda yerini almaktadır. Açık sarı renklerinde, rafine edilmiş bir yağ türüdür. Ayçiçeği bitkisinden elde edilen yemeklik yağlar sağlık açısından daha faydalı olduğu için, bu yağa olan talep de oldukça fazladır.

Ayçiçeği Yağının Kalori ve Besin Değeri Ne Kadardır?

Ayçiçeği yağı besin değeri yüksek bir yağdır. %15 doymuş ve %85 doymamış yağ içermektedir. Yüksek protein barındırır. Yağ üretiminden artan kısımlar küspe olarak kullanılır. E vitamini yönünden de oldukça değerlidir. Besin kaynaklı kolesterol içermez. Ayrıca Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerini de içermektedir. Yaklaşık 1 gram ayçiçeği yağı kalori miktarı 9 kcal olarak bilinmektedir.

Ayçiçeği Yağı Faydaları Nelerdir?

İçerdiği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, beyin işlevlerinin gelişmesinde ve vücudun büyümesinde önemli rol oynar.

Ayçiçeği yağı cilt ve saç sağlığını destekler. Metabolizmanın ve üreme sisteminin sağlıklı ve etkin çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hücreye zarar veren yapılarla savaşır.

Kolesterol, kan dolaşımı, tansiyonun düzenli seyrinde ilerlemesine katkı sağlar, diyabet hastaları için insülin ihtiyacını azaltır. Aynı zamanda astım hastalarını rahatlatan bir yağ türüdür. Astım krizlerinin etkisini en aza indirebilme özelliğine sahiptir.

Beyin gelişimine olan etkisi ile Alzheimer hastalığına karşı savaşır.

Gözleri koruyarak katarakt riskini azaltır.

İçerdiği çinko ve fosforun katkısı ile diş oluşumunu hızlandırır. Ayrıca Kalp kasının ve böbrek fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden, beyin gelişimi için olumlu etkilere sahiptir.

Tansiyonu, kan dolaşımını ve kolesterolü düzenleyen sağlıklı bir yağ tercihidir.

Hayvansal yağlara göre, metabolizmaya etkisi daha kuvvetlidir.

Omega-3 içermesi sebebiyle vücutta enfeksiyon riskini ortadan kaldırır ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Hücre yenilediği için kozmetik ürünlerinde tercih edilmektedir.

Ayçiçeği Yağı Cilde Faydaları Nelerdir?

Ayçiçeği yağı içerdiği zengin vitaminler ile birçok cilt problemi için ucuz ve pratik bir çözüm yöntemidir. İki kaşık ayçiçeği yağı ve bir kaşık badem yağının karıştırılarak pamuk ile yüze uygulamasıyla oluşturulan maske düzenli uygulanması ile cilt bakımı için önemli faydalar vermekte ve kırışıkların azaltılmasında önemli etki göstermektedir. Sivilce ve akne tedavisinde de kullanılır. Ayçiçeği yağı haftada bir kez sivilceli ve akneli bölgeye pamuk ile uygulanarak 15 dakika bekletilir. Bu uygulama ciltte sivilce ve akne oluşumunu ciddi miktarda azaltmaktadır.

Ayçiçeği Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Özellikle yağlı saç dipleri için ayçiçeği yağı içerdiği Omega 6 yağ asidi ile doğal bir çözümdür. Ayçiçeği yağı; saç dökülmesini azalttığı gibi seyrelen bölgelere düzenli uygulamada kısa sürede olumlu etkiler göstermektedir. Aktarlardan alabileceğiniz organik ayçiçeği yağı saç derisine uygulandıktan sonra 15 dakika bekletilir ve daha sonra iyice yıkanır. Düzenli uygulamada ayçiçeği yağının saça olumlu etkileri görülmektedir.

Ayçiçeği Yağının Sağlığınıza Faydaları Nelerdir?

Ayçiçek yağının, sağlığınız üzerinde yararları vardır. Onları ayrıntılı olarak aşağıda anlattık:

Omega-6 yağ asitleri genellikle “kötü” kolesterol olarak düşünülmesine rağmen, vücut için hala çok önemlidir. İyi kolestrol (omega-3) ve kötü kolesterolün sağlıklı bir dengesinin bulunması çok önemlidir. Ayçiçeği yağı doymuş yağ içermez, bu da vücudun genel kolestrol içeriğini gerçekten azaltabileceği anlamına gelir.

Araştırma, ayçiçeği yağının atlet ayağı olarak geçen ve mantar hastalığına (Tinea pedis) çözüm olduğu ortaya konmuştur. Atlet ayağı; ayak parmakları arasında başlayan mantar enfeksiyonudur. Ve ayçiçeği yağı topikal uygulaması yayılmasının engelleyen bir kür olarak yardımcı olur.

Ayçiçek yağı damar tıkanıklığı olan, kan basıncını yükselten ve kalp krizi veya inme şansınızı artıracak ateroskleroz geliştirme riskini azaltır. Ayçiçek yağı, ılımlı olarak, kalp sağlığına dikkat etmek isteyenler için iyi bir seçimdir.

Ayçiçek yağı E vitamini bakımından zengindir ve vücutta bir antioksidan görevi görür. Kalp hastalığını önlemeye ve bağışıklık sisteminizi arttırmaya doğrudan etki eder.

E vitamini bakımından zengin ayçiçeği yağı; özellikle cilt sağlığının iyileştirilmesi ve yenilenen cilt hücrelerine katkısı ile bilinmektedir. Bu, cildinizin güneşten gelen hasarlara karşı daha iyi koruma sağlayacağıdır. Vücudunuzda serbest radikaller bulunduğu zaman ortaya çıkan kırışıklıkları da azaltmaya yarar. E vitamini gibi antioksidanlar serbest radikalleri nötralize ederek sağlıklı hücreleri tahrip etmelerine ya da zarar vermelerine engel olur. Yara izlerinde bir azalma, daha hızlı yara iyileşmesi ve cildinize daha sağlıklı bir doğal parlaklık kazanmasına katkı sağlar. Ayçiçek yağının kozmetik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmasının önemli bir nedeni budur.

Bütün bitkisel yağ kaynaklarında olduğu gibi ayçiçeği yağı içerisindeki yağ asidi içeriği, vücuttaki enerji seviyelerine olumlu etki yapar. Doymuş yağlar kendinizi halsiz hissetmenize neden olurken, ayçiçeği yağı bulunan pek çok doymamış yağ sizin enerjik hissettirecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, ayçiçeği yağı, antioksidanlar ve antioksidan olarak işlev gören maddeler açısından zengindir. Tokoferoller olarak bilinen çeşitleri bulunan E vitamini, sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürmeden önce serbest radikalleri yok edebilen güçlü antioksidandır. Özellikle, ayçiçeği yağı kolon kanserini önleme ile bağlantılı olduğu bulunmuştur ancak daha geniş bir kanser çeşidine etkilerini doğrulamak için devam eden bir dizi araştırma çalışmaları bulunmaktadır.

Astım, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı etkileyen solunum yolu hastalığıdır. Ayçiçek yağı; vitamin içeriğinden ve ayrıca ayçiçeği yağının içerdiği yararlı yağ asitlerinden türetilen anti-inflamatuar niteliklerinden dolayı astım ataklarının daha düşük miktarı ve şiddeti ile pozitif bir korelasyona sahiptir. Ayçiçeği yağı, astımın yanı sıra artrit şiddetinde azalma ile bağlantılıdır.

Ayçiçek yağı genel bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve vücudun enfeksiyonla saldırıya karşı koyma kabiliyetlerini arttırır. Ayçiçek yağı; cildinizi korur. Bakteri ve virüslerin vücuda girmesini zorlaştırır.

Ayçiçeği yağı bebekler için şiddetle tavsiye edilir, çünkü özellikle erken doğmuş ve enfeksiyonlara duyarlı olanları enfeksiyonlardan koruyabilir.