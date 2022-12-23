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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Aybüke isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AYBÜKE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aybüke ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aybüke isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aybüke isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYBÜKE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aybüke ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Ay gibi güzel, el değmemiş kız. Ay ışığı, ay gibi parlak, ay yüzlü, ay benizli.

AYBÜKE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aybüke ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aybüke ismini koymak caizdir.

AYBÜKE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aybüke ismini kullanan 16.687 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aybüke ismini kullanan 2.357 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aybüke ismini kullanan 1.788 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aybüke ismini kullanan 773 kişi bulunmaktadır.

AYBÜKE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aybüke ismindekiler özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşür diye çok fazla dert etmezler. Stil sahibi insanlardır. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir; ancak sezgilerinize güvenmekten asla vazgeçmezler.