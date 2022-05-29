İstanbul'un fethine özel

Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı. 5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'de izleyiciye sunuldu.



