'Ayakçı'da buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gökhan Yıkılkan ile Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı oyuncu kadrosunda; Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Zihni Göktay, Erkan Can, Emre Kınay, Emrah Kaman'ın yanı sıra Seda Sayan ve Gülben Ergen ise konuk oyuncu olarak yer aldığı 'Ayakçı' filminin galası gerçekleştirildi. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Filmin yapımcısı Polat Yağcı, gazetecilerin, "Yılın ilk 3 ayında 4 filmi vizyona soktunuz. Yılın sonuna kadar kaç film olacak?" sorusuna, "2025 hedefimiz 10 filmdi. Şimdilik ayları tutturarak ilerliyoruz. Çok güzel bir komedi filmi oldu" yanıtını verdi. Filmde Seda Sayan ile Gülben Ergen'in konuk oyuncu olarak yer almasıyla ilgili de konuşan Yağcı; "Her filmde bir sürpriz yapıyoruz. Daha önceki filmlerde sürpriz konuk oyuncular yer almıştı. Bu filmde de müzikle sinemayı birleştirdik" dedi.

Filmin diğer başrol oyuncusu olan Ulaş İnan Torun ise "Çok eğlenceli bir film oldu. İnsan dayak yemekten bu kadar keyif alır mı? Seda Sayan dövünce, işler başka oluyor" ifadelerini kullandı. Öznur Serçeler; "Filmi heyecan ve merakla bekliyorum. Harika bir kadroyla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum" derken Erkan Can da "Senaryoyu okuduğumda hoşuma gitti. Gökhan da devreye girdi. Bu filmde yer aldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı. Can, çekim sürecinin eğlenceli geçtiğini belirterek; "Filmi çekeli uzun zaman oldu. En az sizin kadar ben de merak ediyorum" dedi.

Erkan Can, sinema sektörü ile dijital platformlar arasındaki rekabet hakkında gelen soruya ise "O iş, bizi aşıyor. Biz oyuncuyuz, bu işle ilgilenen patronlar, büyükler, kanallar var. Bunlar birleşerek sektörü yukarı taşıyacaklar" yanıtını verdi. Can, ayrıca dijital çağa ayak uydurmanın önemine de değindi. Son dönemde 10 kilo verdiğini açıklayan Can, bunu tamamen sağlık amacıyla yaptığını belirterek; "Dizlerim ağrımaya başlamıştı. 62 kiloya kadar düşmeyi hedefliyorum. Sağlıklı olmak için fit kalmak gerekiyor" dedi.

Erkan Can

Daha önce dolandırıcıların gazabına uğradığını ve 9 bin dolardan olduğunu söyleyen Erkan Can, konuyla ilgili "Paramızı aldık, dolar olarak değil ama aldık” ifadelerini kullandı.

"ÇOĞUNU EĞİTİM HAYATIMDAN BERİ TANIYORUM"

Mustafa Üstündağ ise "Bugün için iyi bir film olduğunu düşünüyoruz. Biz de henüz izlemedik, sizlerle birlikte izleyeceğiz. Set süreci de eğlenceli geçti. Uzun yıllardan beri tanıdığım arkadaşlarımla birlikte oldum. Çoğunu eğitim hayatımdan beri tanıyorum. Erkan ağabeyimiz de öyle. Elimden geleni yapmaya çalıştım, umarım iyi olmuştur" diye konuştu.