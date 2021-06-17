Ayak bileğindeki şişliğe dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp sağlığı açısından büyük risk taşıyan yüksek kolesterolün fiziksel belirtilerine karşı önemli açıklamalarda bulundu.
Kanda kolesterol adı verilen çok fazla yağlı madde bulunmasına yüksek kolesterol denildiğine değinen Prof. Dr. Boztosun, "Yüksek kolesterol büyük ölçüde asemptomatik bir durumdur. Ancak genetik sebeplerle yüksek kolesterol seviyelerine sahipseniz, bu aşil tendonunuzda görünen sarı yumrularla belirti verebilir. Sürekli olarak yüksek LDL kolesterol seviyeleri ki bu da kötü kolesterol türüdür, kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Ne yazık ki yüksek kolesterol değerine sahip olmak büyük ölçüde şikayet yaratmaz, bu nedenle kolesterol seviyenizi belirlemenin tek yolu kan testi yaptırmaktan geçer" diye konuştu
Kolesterol yüksekliğinde genetik faktörün de rol aldığını belirten Prof. Dr. Boztosun, belirtilerle ilgili şöyle devam etti: "Kanınızda son derece yüksek kolesterol seviyelerinin bulunduğu genetik bir durum olan ailesel hiperkolesterolemi (FH) varsa bu durumda genetik kolesterol yüksekliğine yol açabilir. Ayak bileğinizin arkasındaki aşil tendonunuzdaki kolesterolden kaynaklanan şişlikler, bir diğer yüksek kolesterol işareti olabilir. Ayrıca ksantelazmalar dediğimiz gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları da bir diğer belirtilerdendir. Korneal ark dediğimiz durum ise gözünüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halkayı ifade eder. 50 yaşın altındaysanız ve kornea arkınız varsa, FH'ye sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir."
Prof. Dr. Bilal Boztosun, aslında çoğu insanın ailesel kolesterol yüksekliği ile bağlantılı olmayan yüksek kolesterol seviyeleri yaşadığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Yüksek kolesterolü taramanın tek yolu kan testi yaptırmaktır. Doktorunuz kolesterol seviyenizin yüksek olabileceğini düşünürse bir test yaptırmanızı önerebilir. Daha önce bir test yaptırmadıysanız ve 40 yaşın üzerindeyseniz, aşırı kiloluysanız, yüksek kolesterol veya ailenizde kalp sorunları varsa doktorunuza bu durumu belirterek kolesterol testi yaptırılması konusunda bilgilendirmenizde fayda var. Doymuş yağ ve kolesterolden zengin beslenme, fazla kilo veya obezite, hareketsizlik, aşırı alkol, sigara kullanımı kolesterolü yükseltir. Ayrıca diyabet, kronik böbrek hastalığı, guatr, yüksek tansiyon, primer biliyer siroz ve diğer bazı karaciğer bozuklukları, ailede inme veya kalp hastalığı öyküsü, bazı ilaçlar da bu duruma neden olabilir. Kolesterol seviyelerini düşürmek için daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri yemenin önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Uskumru, somon gibi yağlı balıklar, badem ve kaju gibi kuruyemişler, ayçiçeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar, avokado, bitkisel yağlar ve sürülebilir ürünler tüketmeye özen gösterilmeli. En önemlisi de haftada en az toplamda 150 dakika orta tempolu yürüyüş yapılmalı."
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