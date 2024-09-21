Ayağı sakat güvercin Paşa, tek bacağını kaybeden işçiye yoldaş oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası emekli Güney, Devlet Demiryollarında çalıştığı dönemde iş kazası sonucu sol bacağını kaybetti.

Protez bacakla yürümeye başlayan Güney'in hayatına, yaklaşık 5 yıl önce oğlunun bir kedinin saldırısından kurtardığı paçalı güvercin girdi.

Ayağı sakatlanan güvercini sahiplenen ve Paşa adını veren Güney, evde de dışarıda da Paşa'yı yanından ayırmıyor.

Güney, Paşa ile aralarında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Paşa'yı evladı gibi gördüğünü belirten Güney, şöyle devam etti:

"4,5 yıl önce oğlum İstanbul'dan izne gelirken yere düşmüş ve kedinin saldırısına uğramış bir güvercini kurtardı. Bana getirdiğinde güvercin yavruydu. O günden beri Paşa'yı el bebek gül bebek büyütüyorum. İki evladım vardı, Paşa ile üç evladım oldu."

Paşa'nın susam ve ay çekirdeğini çok sevdiğini anlatan Güney, "Ay çekirdeğini ikiye bölüp veriyorum, adeta yeni doğmuş bir bebek gibi ilgi bekliyor. Ben engelliyim, Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor. O da bana alıştı, başka biri baksa bu kadar ilgilenemez" diye konuştu.

Paşa'yı iyi fiyat vererek satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydeden Güney, "Ben Paşa'ya pahalı olduğu için değil, vicdanen ve alıştığım için bakıyorum. Ona bir şey olacağını düşünmek bile istemiyorum" dedi.