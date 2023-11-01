Ay Yapım'dan 'Aile' açıklaması
Ay Yapım, SHOW TV'de yayınlanan 'Aile' dizisinde "Dilan Polat - Engin Polat' olayına gönderme" yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile'nin yapımcısı Ay Yapım, dizinin dün akşamki bölümünde, "Dilan Polat - Engin Polat' olayına gönderme" yapıldığı iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.
Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada, "Tüm projelerimizde olduğu gibi 'Aile' projesinde de yer alan karakterler ve sahneler kurgusaldır. Senaryo gereği yer alan sahnelerin gerçek hayatta yaşanılanlar ve kişilerle bağlantısı yoktur" ifadeleri kullanıldı.
Bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat, dün gece 'kara para aklama' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.