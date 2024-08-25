Ay bir tane değilmiş! Birden fazla uydu olduğunu biliyor muydunuz? Güneş sisteminde kaç uydu vardır?

Sırada iki gerçek uydusu olan Mars var: Phobos ve Deimos. Her ikisi de sadece birkaç mil genişliğinde ve Kızıl Gezegen'e çok yakın bir yörüngede dönüyorlar. Phobos yavaşça Mars'a doğru düşüyor ve bir gün dünyanın yüzeyine çarpacağı tahmin ediliyor - eğer önce parçalanmazsa.