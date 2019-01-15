Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinin Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, Çang'ı-4'ün Ay'a götürdüğü pamuk tohumları filiz verdi.

AA'nın haberine göre gazete, pamuk filizlerinin görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı ve "İnsanoğlunun Ay'daki ilk biyolojik deneyi tamamlandı" ifadesini kullandı.

Keşif aracında suni bir ortamın yaratıldığı kapalı kutunun içinde bulunan tohumların, Dünya'daki kontrol merkezinden sulama komutu gittikten sonra filizlendiği belirtildi.

Çang'ı-4, Ay'a pamuğun yanı sıra patates tohumu, maya ve meyve sineği yumurtaları içeren toprak götürmüştü.

Astronotlar yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bitki yetiştiriyor ancak Ay'da bugüne kadar böyle bir deney yapılmamıştı. Deney, astronotların yer alacağı uzun süreli uzay keşifleri açısından önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Şinhua ajansı da Çang'ı-4'ün bugüne kadar Dünya'ya 170 kadar fotoğraf gönderdiğini duyurdu.

İnsansız keşif aracı Çang'ı-4, 3 Ocak'ta Ay'ın dünyadan görünmeyen karanlık yüzüne inmişti. Çang'ı-4'ün Ay'ın karanlık yüzeyinde yapacağı incelemeler, derin uzay araştırmaları için dönüm noktası olarak görülüyor.

Ay, radyo sinyallerinin karanlık tarafa erişimini engellediği için o bölgeyle dünya arasında doğrudan iletişim kurulamıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi, bu engeli ortadan kaldırmak ve Çang'ı-4 ile iletişim kurabilmek için Çüeçiao İletişim Uydusu'nu mayıs ayında dünyadan 455 bin kilometre uzaklıktaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında bulunan yörüngeye göndermişti.