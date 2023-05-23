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Avusturya’da ana muhalefet partisinin lideri, parti içi liderlik yarışını kaybederek istifa etti

Avusturya’da ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, genel başkanlık için parti üyeleri arasında yapılan oylamada rakiplerinin gerisinde kalması nedeniyle istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Giriş: 23.05.2023 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
Avusturya’da ana muhalefet partisinin lideri, parti içi liderlik yarışını kaybederek istifa etti
AA

Rendi-Wagner, parti üyelerinin genel başkanlık için öne çıkan üç ismi oyladığı bir tür parti içi yoklama sonucunda son sırada yer almasından ötürü 3 Haziran’da yapılacak Genel Kurul’da aday olmayacağını açıkladı.

Parti üyelerinin oylama yoluyla ortaya koydukları iradeye saygı duyduğunu kaydeden Rendi-Wagner, genel başkanlık görevinden istifa ettiğini ve parti yönetimiyle konuşup en kısa zamanda görevi devredeceğini ifade etti.

Ülkede bu yılın başından itibaren 3 farklı eyalette yapılan yerel seçimlerde muhalefette olmasına rağmen SPÖ’nün oy kaybetmesi, parti içinde genel başkanlık tartışması başlatmış ve Burgenland Eyalet Başkanı Hans Peter Doskozil adaylığını açıklamıştı.

Doskozil’in yanı sıra farklı isimlerin de öne çıkmasının ardından parti üyeleri aday isimler arasında oylama yapmış, mevcut Genel Başkan Rendi-Wagner, her iki rakibinin gerisinde kalarak üçüncü olmuştu.

Fotoğraf: AA

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