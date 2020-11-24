Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Samsun'daki çocuklara bot ve mont yardımı

AA

Platform tarafından, Samsun'un Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara 100 çift ayakkabı ve mont gönderdi.

Avusturya Gönüllüleri Platformu Başkanı Sevim Sevinç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasındaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklara yardım yaptıklarını kaydeden Sevinç, "Bu kış günlerinde hem çocuklarımızı hem de onların mutluluğuyla içimizi ısıtalım istedik. Bu çalışmada bize destek veren hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.