Ev sahibi konumunda olan Red Bull'da Max Verstappen, Avusturya'da zafere uzanarak bu sezonki yedinci yarış galibiyetini elde etti. Verstappen ayrıca bu pistteki beşinci galibiyetine ve kariyerinin 42. galibiyetine ulaştı.

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