Formula 1'de sezonun 10. yarışı Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirildi.
Ev sahibi konumunda olan Red Bull'da Max Verstappen, Avusturya'da zafere uzanarak bu sezonki yedinci yarış galibiyetini elde etti. Verstappen ayrıca bu pistteki beşinci galibiyetine ve kariyerinin 42. galibiyetine ulaştı.
İkinci sırayı Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc ikinci olurken, Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez podyumun son basamağında yer aldı.
Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 9 Temmuz'da Britanya'daki Silverstone pistinde yapılacak.