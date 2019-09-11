11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz, yakalaşan erken genel seçimler öncesinde vaatleri arasında öğretmen ve öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının da bulunduğunu söyledi.
Ülkede 29 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesi ÖVP'nin vaatlerini açıklayan Kurz, başta Müslümanlar olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik sert ve kısıtlayıcı uygulamaların iktidara geldiklerinde süreceğini belirtti.
Kurz, ülkeye gelen çok sayıda göçmenin köklü değişikliklere yol açtığını, bu nedenle "Avusturya kimliğinin" muhafaza edilmesi için bazı önlemlerin alınması gerektiğini savundu.
HAÇ KALIYOR, BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANIYOR
Avusturya kültür ve geleneklerinin sürdürülmesinin önemine işaret eden Kurz, okullarda bulunan haç sembolünün varlığını sürdüreceğini kaydetti.
Kurz, aşırı sağcı hükümet döneminde yürürlüğe giren ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının kapsamının ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde 14 yaşına kadar genişletileceğini ve öğretmenlerin başörtüsü takmasının da yasaklanacağını söyledi.
Düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik kısıtlanan sosyal yardım düzenlemesinin süreceğini ifade eden Kurz, çocukları ülke dışında bulunan yabancı çalışanlara verilen "çocuk yardımlarının" daha sıkı denetleneceğini dile getirdi.
Kurz, okullarda özellikle göçmen çocuklara yönelik "vatandaşlık bilgisi" adı altında bir dersin müfredata alınacağını belirterek, derste, hukuk sisteminin işleyişi, demokrasi ve Avusturya değerlerinin aktarılacağını söyledi.
"SİYASAL İSLAM'LA" MÜCADELE
Neonazi Kimlikçiler hareketi gibi radikal oluşumların yasaklanacağına vurgu yapan Kurz, siyasal İslam'la mücadele için yeni bir merkezin kurulacağı bilgisini paylaştı.
Kurz, oy kullanma yaşının 16 olduğu ülkede evlenme yaşını 18'e yükselteceğinin altını çizerek, kuzenler arasında evliliğin yasaklanacağını belirtti.
Seçim nedeniyle tansiyonunun arttığı ülkede "İbiza skandalı" ve ÖVP'ye dışardan yapılan yardımlar konusunda tartışmaların odağında olan Kurz'un, seçimlere 3 haftadan az bir süre kala yeniden Müslüman ve göçmenleri hedef alan vaatlerde bulunması dikkati çekti.
Avusturya'da 2017'de iktidara gelen ÖVP ve Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) oluşturduğu aşırı sağcı hükümet, "İbiza skandalı" olarak adlandırılan, eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ lideri Heinz Christian Strache'nin zengin bir Rus kadınla yaptığı ihale pazarlığını içeren görüntü kaydı nedeniyle sona ermişti.
İbiza skandalı sonrası dönemin Başbakanı Kurz, hükümeti sonlandırarak erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu. Yaklaşık 17 ay iktidarda kalan aşırı sağcı hükümet, ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı başta olmak üzere Müslüman ve göçmenlerin yaşam alanlarını kısıtlayıcı çok sayıda yasayı yürürlüğe sokmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!