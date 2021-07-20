Avustralya’nın Melbourne kentindeki Kovid-19 yasakları bir hafta daha uzatıldı

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Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte eyalette 13 yeni vaka kaydedildiğini belirterek, 5 gündür süren tam kapanmanın 27 Temmuz Salı günü 23.59’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Sydney’de yükselen vaka sayılarını dikkate alarak yürürlükteki zorunlu haller dışında sokağa çıkma (tam kapanma) yasağı uygulamasını uzatmaya karar verdiklerini dile getiren Başbakan Andrews, "Hepinize hatırlatırım, geçen yıl Melbourne çevresinde çelikten bir halkamız vardı ve bu sadece Victoria eyaletini değil, tüm ülkeyi korudu." ifadesini kullandı.

Victoria eyaletindeki yasaklar kapsamında işe gitmek, tıbbi yardım almak veya vermek, bakım hizmeti, egzersiz, aşı ve test yaptırma haricindeki nedenlerle dışarı çıkılması yasaklanmış durumda.

Geçen yıl Avustralya’da Kovid-19 vakalarının en fazla etkili olduğu Victoria’da günlük vaka sayıları 725’e kadar yükselmiş, sıkı tedbirlere rağmen ülkedeki 915 can kaybından 820’si bu eyalette kaydedilmişti.

- Güney Avustralya eyalet hükümeti bir hafta tam kapanma kararı aldı

Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, son 24 saatte 5 yeni vakanın kaydedilmesi üzerine akşam 18.00’den itibaren 7 gün süreyle tam kapanma kararı aldıklarını duyurdu.

Eyalette görülen yeni tip koronavirüsün Delta varyantının yayılmasını durdurmak için hızlı karar almak zorunda kaldıklarını belirten Başbakan Marshall, "Gerçek şu ki geçen yıl bu zamanlar olduğundan farklı bir varyantla uğraşıyoruz. Güney Avustralyalıların bu zorluğun üstesinden geleceğine, bu yeni kısıtlamalara uymalarına ve bunu mümkün olan en kısa sürede atlatacağımıza yüzde 100 inanıyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan tam kapanma uygulamasının devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney’de 78, Queensland eyaletinde ise 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.

Son haftalarda Kovid-19'un Delta varyantının etkili olduğu Avustralya’da son 24 saatte 111 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu, virüse yakalanan 32 bin 120 kişiden 915’i hayatını kaybetti.Halen 1360 aktif vakanın bulunduğu ülkede Kovid-19 nedeniyle hastalanan 128 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.