Avustralya'da rekor vaka sayısı!

SON DAKİKA: Avustralya’da koronavirüs vakaları salgının başından bu yana günlük en yüksek seviyeye ulaştı

AA

Avustralya’da son 24 saatte kaydedilen 973 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının salgının başladığı günden itibaren ülkedeki en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülkedeki günlük vaka sayılarının en yüksek seviyelere ulaşmasında, son 24 saatte 919 yeni vaka kaydedilen Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti ilk sırada yer aldı.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde 45, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 9 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinden yeni vaka sayısı bildirilmedi.

Böylece salgının başından bu yana son 24 saatte kaydedilen 973 Kovid-19 vakası, ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki günlük en yüksek vaka sayısı 21 Ağustos'ta 894 olarak kaydedilmişti.

AVUSTRALYA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 986'YA ÇIKTI

Eylül sonuna kadar tam kapanmanın yürürlükte olduğu NSW’nin başkenti Sydney’de devam eden yeni vaka sayılarındaki hızlı artışla birlikte Kovid-19’dan can kayıpları da sürüyor.

Son 24 saatte 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 132’ye, Avustralya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 986’ya yükseldi.

Toplam 46 bin 754 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, halen 13 bin 169 aktif vakadan 125'i yoğun bakımda olmak üzere 709 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

YENİ ZELANDA'DA KOVİD-19 VAKALARI ARTIYOR

Tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda’da, dün kaydedilen 41 yeni vakanın ardından son 24 saatte 62 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı açıklandı.

Aktif vaka sayısının 264’e yükseldiği ülkede, 12 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 159 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti. ​​​​​​​