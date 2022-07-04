Avustralya'da binlerce kişiye 'Evden ayrılın' talimatı

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Avustralya'nın Sidney kentinde, etkili olan şiddetli yağmur ve sel baskınları nedeniyle on binlerce kişiye yeni tahliye emri verildi.

Yeni Güney Galler'de yetkililer, şiddetli yağış ve sel baskınına karşı, 30 bin kişiye tahliye edilmesi emri verildi.

Yetkililer, bugün yağışın etkisini artıracağını söyleyerek, binlerce kişiyi evden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Yeni Güney Galler Başbakanı Dominic Perrottet, "zorlu" günler geçirildiğini belirterek, "Aylardır yaşadığımız en zor zamanlar" dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sidney'in güneyinde gücünü kaybeden kargo gemisindeki 21 mürettebatın kurtarılması için operasyon başlatıldı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ CİDDİYE ALINMALI"

Reuters'ın aktardığı haberde, şiddetli yağışlarda iklim değişikliğinin ciddi bir şekilde etkisinin olduğuna inanılırken, Avustralya'nın da yeteri kadar hazırlıklı olmadığı belirtildi.

Federal Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, "İklim değişikliği ciddiye alınmalı. Gerçek şu ki, değişen bir iklimde yaşıyoruz" dedi.