Karantinaya sebep oldu, 35 bin dolar ceza aldı!

Avustralya'da karantinaya sebep oldu, 35 bin dolar ceza aldı!

HABERTURK.COM

Kovid-19'a yakalanan babasıyla Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin uzak kuzeydoğusunda yer alan sahil kasabası Byron Bay'e seyahat eden 19 yaşındaki oğlu, bölgenin yedi gün kapatılmasına sebep oldukları için 35 bin dolar ceza aldı.

Waverley yerel mahkemesinden yapılan açıklamada, Kristian Radovanoviç'in büyükannesine bakmak için babasıyla birlikte Sırbistan'da olduğu için mahkemeye katılmadığı bildirildi.

7 GÜN KAPANMA İLAN EDİLDİ

Baba oğulun bölgeye ziyaretinde günler sonra 52 yaşındaki bir kişi koronavirüse yakalanarak

hastaneye kaldırıldı. Bölge ve çevresinde yedi gün kapanma ilan edildi.

Rose Bay ailesinin Temmuz ayı sonlarında bir çiftlik satın almak için bölgeye seyahat etmesi ve halk sağlığı talimatları uymaması üzerine dört suçlamayı kabul etti.

Kristian Radovanovic, QR kodu kullanmadığı ve bir markette maske takmadığı için sırasıyla 5 bin dolar ve 7 bin 500 dolar, maske takmadığı ve takside QR kodu kullanmadığı için sırasıyla 12 bin 500 dolar ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Yargıç Paul Mulroney, tüm suçların halk sağlığı ve güvenliğini göz ardı etmekle ilgili olduğunu söyledi.

"Topluluğun geri kalanını hiç düşünmedi. Yaptığı şey sadece sorumsuzca, suç teşkil eden bir şey değildi, aynı zamanda toplumun hayatını ve refahını ciddi bir riske attı" dedi.