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Avustralya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde dün akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı.

Giriş: 23.05.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
Meteor düştü, gökyüzü aydınlandı!
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HABERTURK.COM / İHA

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Mackay ve Cairns kentleri arasındaki birçok noktada bir meteorun düşme anları kaydedildi.

Meteorun atmosferde yanmaya başladığı anda ortaya çıkardığı ışık gökyüzünü aydınlattı. Cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında meydana gelen gökyüzü olayı nedeniyle Avustralyalılar kısa süreli bir panik yaşadı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) astrofizikçi Brad Tucker, meteorun boyutunun yarım metre ila 1 metre arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Küçük bir cisim olarak ortaya çıkması, ardından büyük bir ışık oluşması ve sonik patlamayı görmemiz, onun bir meteor olduğunu gösteriyor" dedi.

Avustralyalı yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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