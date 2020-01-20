Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle başladı.

Tek kadınlarda 39 yaşındaki Venus Williams ile karşılaşan ABD'li tenisçi Gauff, 1 saat 37 dakika süren mücadelede vatandaşını 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Japon Naomi Osaka, 57'nci basamaktaki Çek Marie Bouzkova'yı 1 saat 20 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Sekiz numaralı seribaşı ABD'li Serene Williams, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 58 dakikada 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Dünya 7 numarası Çek Petra Kvitova ise vatandaşı Katerina Siniakova'yı 50 dakika süren mücadelede 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

FEDERER VE BERRETINI 2. TURDA

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, dünya 84 numarası ABD'li Steve Johnson ile karşılaştı.

Rakibini 1 saat 21 dakika süren mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Federer, adını üst tura yazdırdı.

Dünya 8 numarası İtalyan Matteo Berrettini ise Avustralyalı Andrew Harris'i 1 saat 54 dakika süren mücadelede 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

108. kez organize edilen Avustralya Açık, 2 Şubat'ta sona erecek.