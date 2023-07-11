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        Avukat Fatih Uzun'u darp eden polis memuru aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Avukat Fatih Uzun'u darp eden lüks Maserati sürücüsü polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 11.07.2023 - 18:44
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
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        İzmir-İstanbul otoyolunda eşine ait Maserati marka otomobille giderken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve hakkında idari soruşturma başlatılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39) araç içinde ölü halde bulundu.

        İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde yaşanan kavga ile gündeme bomba gibi düşen Maseratili polis memuru Hüseyin Tayfun Uçgül hakkında önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uçgül, bugün aracı içinde kanlar içinde bulundu.

        ADLİ TIP KURUMU'NDA GÖNDERİLDİ

        Olay bugün Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri, Maserati’li polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Uçgül'ün cansız bedenine aracın sürücü koltuğunda rastlandı. Uçgül’ün cansız bedeni incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde bulunan silahta incelemeye alındı.

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        NE OLMUŞTU?

        İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen olay Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, şöyle gerçekleşmişti; olay 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldi. Fatih Uzun ile Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü.

        Fatih Uzun’un, Üçgül’e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül’ün ise Fatih Uzun’un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da “Kimin kim olduğunu bilemezsin” dediği belirtildi.

        Fatih Uzun’un ise “Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi” diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.

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        Fatih Uzun’un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün ‘alenen hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

        Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memuru Üçgül’ün görev yeri değiştirildi.

        AÇIĞA ALINDI

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül’ün göreve iade olup olmayacağı belli olacaktı.

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