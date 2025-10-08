Habertürk
        Avukata dolandırıcılık iddiasıyla suçüstü! | Son dakika haberleri

        Avukata dolandırıcılık iddiasıyla suçüstü!

        İstanbul'da sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddia edilen avukat Serkan K., düzenlenen suçüstü operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:37
        Avukata dolandırıcılık iddiasıyla suçüstü!
        Sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalanan şüpheli avukat tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre daha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan avukat Serkan K. hakkında yine aynı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Onur Yılmaz'ın koordinasyonunda savcı Zafer Küçük tarafından soruşturma başlatıldı.

        TAHLİYE SÖZÜ VERDİ

        Soruşturma kapsamında şüpheli avukatın, tutuklu bulunduğu cezaevindeyken aynı koğuşta kalan Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan K'nin tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S'nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.

        Şüphelinin, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri, polisle işbirliği yaparak parayı elden vereceğini söyleyip şüpheli avukatı buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı.

        SUÇÜSTÜ YAPILARAK GÖZALTINA ALINDI

        Buluşmaya gelen Serkan K, parayı aldığı esnada suçüstü yapılarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Serkan K. müştekilerden vekaletlerini aldığını belirttiği savunmasında, "Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin lira para müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir." ifadelerini kullandı.

        Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazılan sevk yazısında, şüpheli hakkında benzer eylemlerden dolayı çok sayıda soruşturma ve davanın devam ettiği, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı ve çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği belirtildi.

        TUTUKLANDI

        Yazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği kaydedilerek tutuklanması talep edildi. Şüpheli Serkan K, "resmi belgede sahtecilik" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan avukatın müvekkili ile buluştuktan sonra para alması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

        Yazı Boyutu
