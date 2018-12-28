Avukat Abdi Yaşar, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili K.A. ile duruşma öncesi savunma hazırlamak için görüşmek istedi. İddiaya göre cezaevi girişinde Yaşar'a elindeki plastik dosya klasörünün delici, kesici alet ve silah sayıldığı gerekçesiyle dosyayla içeriye giremeyeceği söylendi. Daha önce defalarca aynı dosyayla cezaevinde müvekkilleriyle görüştüğünü dile getiren Yaşar, içeriye alınmayınca cezaevi müdürüyle görüştü. Cezaevi müdürü de talimatı kendisinin verdiğini ve klasörle cezaevine giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Yaşar, böyle bir yasal düzenleme olmadığını bunun keyfi bir uygulama olduğunu söyledi. İddiaya göre cezaevi müdürü de Yaşar'a "Burada müdür de, savcı da kral da benim" dedi.



"KLASÖRÜN İÇİNDE BIÇAK BÜYÜKLÜĞÜNDE KALIN METALLER VARDI"



Olayla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapan cezaevi yönetimi şu ifadeleri kullandı:

"Adı geçen şahsın yanında getirdiği büyük klasörün içinde ve çevresinde bıçak büyüklüğünde kalın metallerin bulunması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle kendisine belgelerini koyabileceği ve içerisinde metal olmayan başka bir klasör verilmiştir. Kendisine ait dosyanın da çıkışta verileceği söylenmiştir. Ancak avukat ısrarla kesici ve yaralayıcı alet olarak kullanılabilecek metallerin olduğu dosyayı ceza infaz kurumuna sokmak istemiştir.



'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE DOSYAYLA İÇERİ GİRİYORUZ'



Müvekkiliyle görüşmesinin keyfi uygulamalarla engellediğini ve yaklaşık üç saat boyunca cezaevinde öne süren avukat Yaşar, şöyle konuştu:



"Müvekkilimle duruşma öncesinde görüşmek için cezaevine gittim. Ancak elimdeki dosyanın kesici alet, silah sayıldığını söyleyerek beni içeri almadılar. Ben de müvekkilimin savunmasını hazırlayacağımı ve dosyayla girmem gerektiğini söyledim. Ancak Müdür Bey'in talimatı olduğunu söylediler. Müdürün odasına gittim. Durumu anlattım. Müdür Bey ise talimatı kendisinin verdiğini söyleyip, 'Burada müdür de, savcı da kral da benim' dedi. Bu uygulamanın keyfi olduğunu söyleyip, odadan çıktım. Müdürün odasından çıktıktan sonra göz kaydımı sildiler. Oradaki görevli 'Müdür Bey'in kesin talimatı var, bu cezaevine Avukat Abdi Yaşar giremez' dedi. Görevliler beni engellediler. Tam üç saat boyunca beni beklettiler. Durumu hem Cumhuriyet Başsavcımıza ve İzmir Barosu'na ilettim. Onlar da ilgilendiler. Üç saat sonunda dosyasız bir şekilde içeriye girdim. Yani bu şekilde kanunsuz iş yapan, kendini kanundan üstün gören, avukatlara böyle davranan bir müdürün böyle bir görevde olması hem devletimize hem de vatandaşlara sıkıntı olacağını düşünüyorum"



'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'



Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yaşar, "Ben o cezaevine de Türkiye'nin her yerindeki cezaevlerine de bu dosyayla girdim. Bana yapılan tamamen keyfi bir uygulamadır. Ben ve İzmir Barosu bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın nasıl silah sayıldığının açıklamasını istiyorum. Yetkililere de sesleniyorum, biz hepimiz kanun adamıyız. Kanun dışına da çıkmadık. Kendimize ayrıcalıkta istemedik. Ama böyle keyfi bir uygulama ile karşılaştık. Yetkili mercilerden gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.



CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ:

DOSYADA BIÇAK OLARAK KULLANIBİLECEK KALIN METAL VARDI



Olayla ilgili olarak medyada yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirten İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Ayrıca cezaevi yönetimi avukat Abdi Yaşar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bazı basın yayın organlarında yer alan “Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı” şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Ceza infaz kurumlarına girişte herkesin tabi olduğu kurallar vardır. Bu kurallar ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerle net olarak belirlenmiştir.

Haberde adı geçen avukat 24.12.2018 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gelerek müvekkili ile görüşmek istemiştir.

Adı geçen şahsın yanında getirdiği büyük klasörün içinde ve çevresinde bıçak büyüklüğünde kalın metallerin bulunması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle kendisine belgelerini koyabileceği ve içerisinde metal olmayan başka bir klasör verilmiştir. Kendisine ait dosyanın da çıkışta verileceği söylenmiştir.

Ancak avukat ısrarla kesici ve yaralayıcı alet olarak kullanılabilecek metallerin olduğu dosyayı ceza infaz kurumuna sokmak istemiştir.

Kurum personelinin kendisine güvenlik nedeniyle ilgili dosyayı içeriye alamayacaklarını belirtmelerine karşı, “Ben bu klasörü her türlü içeriye sokarım” diyerek tepki göstermiştir.

Dolayısıyla basın ve yayın organlarında çıkan gerçeğe tamamen aykırı ve maksatlı bu ithamlar iftiradan öteye geçmemektedir.

Adı geçen avukat hakkında ilgili kurum müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.







