Avukat Buse Yıldırım iş insanı Tugay Teke ile nişanlandı

Avukat Buse Yıldırım iş insanı Tugay Teke ile nişanlandı

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Bodrum’un tanınan avukatlarından Buse Yıldırım ile iş insanı Tugay Teke, Yalıkavak Arts Otel’deki nişan töreninde evlilik yolunda adımlarını attı. Çiftin yüzüklerini son yerel seçimde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve 21-24 Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın taktı.

Kalabalık bir davetli topluluğun katıldığı nişan törenine Avukat Buse Yıldırım’ın meslektaşları yoğun ilgi gösterdi. Gece geç saatlere kadar süren törende davetliler DJ’in seçtiği parçalarla eğlenirken nişanlı çift de davetlilerle tek tek ilgilendi.

Davetliler arasında Ayaydın’ın yanı sıra eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, iş insanları Ceylan Öztanık, Raziye-Seha Ergene, avukatlar Mehtap-Fatih Çelikbilek, Erkan Koşaran, Tuçe Sakallıoğlu, Asiye Akdemir, Safa Turgay, Ceyda Tanış, Canberk Bıçak, tasarımcı Ezgi Böcü gibi isimler de yer aldı.