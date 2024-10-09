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        Haberler Gündem Avukat Buse Yıldırım iş insanı Tugay Teke ile nişanlandı

        Avukat Buse Yıldırım iş insanı Tugay Teke ile nişanlandı

        Bodrum Yalıkavak'taki otelde yaklaşık 500 davetlinin katıldığı nişan töreninde Buse Yıldırım ve Tugay Teke çifti evlilik yolunda adım atarken çiftin yüzüklerini Prof. Dr. Aydın Ayaydın taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:52
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        Avukat Buse Yıldırım iş insanı Tugay Teke ile nişanlandı
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        Bodrum’un tanınan avukatlarından Buse Yıldırım ile iş insanı Tugay Teke, Yalıkavak Arts Otel’deki nişan töreninde evlilik yolunda adımlarını attı. Çiftin yüzüklerini son yerel seçimde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve 21-24 Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın taktı.

        Kalabalık bir davetli topluluğun katıldığı nişan törenine Avukat Buse Yıldırım’ın meslektaşları yoğun ilgi gösterdi. Gece geç saatlere kadar süren törende davetliler DJ’in seçtiği parçalarla eğlenirken nişanlı çift de davetlilerle tek tek ilgilendi.

        Davetliler arasında Ayaydın’ın yanı sıra eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, iş insanları Ceylan Öztanık, Raziye-Seha Ergene, avukatlar Mehtap-Fatih Çelikbilek, Erkan Koşaran, Tuçe Sakallıoğlu, Asiye Akdemir, Safa Turgay, Ceyda Tanış, Canberk Bıçak, tasarımcı Ezgi Böcü gibi isimler de yer aldı.

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