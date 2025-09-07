Avrupa’nın bağımsızlık bedeli: NATO’da ABD’ye alternatif için trilyon dolarlık fatura

Aynı rapor, istihbarat, gözetleme ve keşif alanlarındaki (özellikle uzay temelli) yetersizliklerin giderilmesi için ise yalnızca 4,8 milyar dolarlık ek bir maliyetin gerektiğini vurguluyor.

Alternatif Değerlendirmeler: Daha "Yönetilebilir" Maliyetler?

REKLAM advertisement1

Bruegel tarafından yayımlanan bir analiz, 2024 verilerine dayanarak, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı destek tutarının yaklaşık 20 milyar euro olduğunu; toplam desteğin ise 42 milyar euro düzeyinde seyrettiğini aktararak, "Avrupa’nın yalnızca GSYH’sinin %0,12’si kadar ek bir harcamayla ABD’yi ikame edebileceğini" öne sürüyor. Bu yaklaşım, "1 trilyon dolarlık” iddiasının aksine, daha "sürdürülebilir ve makul" bir maliyet perspektifi sunuyor.

REKLAM

Uzun Vadeli Strateji: 25 Yıl, 1 Trilyon Dolar

Diğer analizlerde ise, ABD ekipmanları ve personelinin yerini almak amacıyla Avrupa’nın önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolar harcama yapması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda bir kerelik satın alımlarda 226–344 milyar dolar gibi rakamlar telaffuz ediliyor ￼. Benzer bir hesaplama, Newsweek tarafından da “önümüzdeki çeyrek yüzyıl” için 1 trilyon dolarlık bir bütçeye işaret ediyor.

Avrupa'nın Savunma Açığı: IISS Raporlarından 1 Trilyon Dolarlık Gerçeklik

IISS’in “Progress and Shortfalls in Europe’s Defence: An Assessment” başlıklı kapsamlı stratejik dosyası, Avrupa’nın savunma kapasitesindeki boşlukları değerlendirirken, “Defending Europe Without the United States: Costs and Consequences” adlı rapor (Mayıs 2025) doğrudan bu maliyet hesaplamasını içeriyor

Avrupa'nın Yanıtı: Stratejiler ve Planlanan Harcamalar 1-Readiness 2030 (Eski adı "ReArm Europe") 2025 Mart’ında açıklanan bu stratejiyle Avrupa Komisyonu, yaklaşık 800 milyar euroluk bir savunma fonu oluşturma hedefini duyurdu. Plan, kamu ve özel kaynakları seferber ederek, stratejik özerkliği artırmayı amaçlıyor. Ancak İtalya ve İspanya’dan gelen eleştiriler üzerine strateji “2030’a Hazırlık” başlığına evrildi. REKLAM 2-NATO’nun Yeni Harcama Hedefi: %5 GDPHaziran 2025’te The Hague Zirvesi’nde NATO üyesi ülkeler, 2035 yılına kadar savunma ve güvenlik harcamalarını GSYH’nin %5’ine çıkarmayı kabul ettiler. Bu kapsamda %3,5 askeri harcamalar, %1,5 ise siber savunma, lojistik, savunma inovasyonu gibi alanlara ayrılacak 3-2020’ler Avrupa Rearmament (Yeniden Silahlanma) Trendleri • Ulusal savunma sanayii yeniden canlandırılıyor; üretim kapasitesindeki darboğazlar önemli bir problem. • Temel eksiklikler: entegre hava savunması, komuta-kontrol altyapısı, lojistik ve hassas vuruş yetenekleri • Örneğin Almanya, 2025 itibarıyla 400 milyar euroluk savunma harcaması ve 500 milyar euro alt yapı/savunma yatırımı planlıyor • Romanya, savunma harcamalarını %5’e çıkarma taahhüdünde bulunarak, Mihai Kogălniceanu Üssü’nü modernize etmeye başladı • Belçika, Danimarka, Polonya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık gibi ülkeler savunma harcamalarını artırma niyetlerini açıklamış durumda