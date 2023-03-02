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Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in acı günü

Avrupa Müzik'in kurucuları Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem, hayatını kaybetti. Mehmet Erdem, bugün Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek

Giriş: 02.03.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa Müzik'in kurucuları Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem hayatını kaybetti
Ünlü yapımcıların acı günü
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Avrupa Müzik'in kurucuları Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem, vefat etti.

Avrupa Müzik'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Avrupa Müzik'in kurucuları Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem'i kaybettik. Merhumun cenazesi bugün Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer verildi.

"NE ÇOK HAYALLERİMİZ VARDI..."

Deniz Erdem, yaşadığı üzüntüyü "Babamı kaybettim, acım çok büyük, hastanede aylardır birlikte verdiğimiz mücadeleyi bugün onunla birlikte ben de kaybettim. Halbuki hastaneden çıkınca ne çok hayallerimiz vardı... Seni seviyorum canım babam" sözleriyle dile getirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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