Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte devam edecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçlarında rövanş heyecanı yarın yaşanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yarın
22.00 Athletic Bilbao (0) - Rangers (0)
22.00 Eintracht Frankfurt (1) - Tottenham (1)
22.00 Lazio (0) - Bodo/Glimt (2)
22.00 Manchester United (2) - Lyon (2)