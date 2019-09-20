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Avrupa kupalarında heyecan başlarken temsilcilerimiz de sahne aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Club Brugge deplasmanında 0-0 berabere kalırken Avrupa Ligi'nde tam bir hayal kırıklığı yaşadık.
Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2, Başakşehir, Roma'ya 4-0, Trabzonspor ise Getafe'ye 1-0 mağlup olarak 0 çekti. Bu sonuç Türkiye'nin ülke puanı konusunda çektiği sıkıntıların üstüne adeta tuz biber ekti.
UEFA'nın son 5 yılı dikkate alarak yaptığı ülke puanı sıralamasında geçtiğimiz sezon 10. sırada yer alan Türkiye, an itibarıyla 11. sıraya düşmüş durumda. 11. sıradaki Hollanda ise hemen önümüzdeki Ukrayna'yı da geride bırakıp 9. sıraya yükseldi.
11. BİTİRİRSEK DİREKT KATILIM HAYAL!
Türkiye'nin UEFA sıralamasını 11. sırada bitirmesi ise Avrupa'ya katılım konusunda büyük sıkıntılar yaşayacağımız anlamına geliyor. Zira 11. sıraya düşmemiz halinde Süper Lig'i şampiyon bitiren takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Avrupa Ligi'nde ise play-off'tan katılan takımımız, 2 eleme geçme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Bu kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde ise şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı için Türkiye'nin tek umudu, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni şampiyon bitiren takımların kendi liglerinde de Devler Ligi bileti alması olacak.
HOLLANDA VE UKRAYNA İLE YARIŞ
Şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımını sağlayacak olan ilk 10 sırada kalmak için ise en ciddi rakiplerimiz Hollanda ve Ukrayna. Portakallar'ın şu anda 30.750, Ukrayna'nın 30.700, Türkiye'nin ise 30.600 puanı bulunuyor.
Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan ve geçen sene bu kupada yarı final oynayan Ajax, turnuvaya galibiyetle başladı. Avrupa Ligi'nde ise PSV Eindhoven kazanırken, AZ Alkmaar berabere kaldı. Feyenoord ise mağlup oldu.
Ukrayna ekiplerinden ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar, Manchester City'ye mağlup olurken Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev 3 puanla start verdi. Kupa 2'deki diğer temsilci Oleksandria da ilk maçında galibiyet alamadı.
AVUSTURYA TEHLİKESİ
Türkiye'nin hemen altında 12. sırada yer alan Avusturya'da bizi sıralamada tehdit eden ülkelerden biri. Son yıllarda yükselişe geçen Avusturya takımları, bu sezona da çok iyi başladı. 3 takımla temsil edilen Avusturya'da Salzburg, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlarken LASK Linz ve Wolfsberger de Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarını kazandı.
İŞTE O TABLO
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