Avrupa'da rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise yarın TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.