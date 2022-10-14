Avrupa'da nükleere karşı iyot haplı önlem

Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, (Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) nükleer bir olay gerçekleşmesi ihtimaline karşı halka iyot tablet kullanılmasını tavsiye etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir nükleer tesisteki kaza, tiroit bezinde birikebilen radyoaktif salınımına yol açabilir." ifadesi kullanıldı. Söz konusu açıklamanın ardından halkın eczanelere akın etmesiyle ülke genelinde iyot tablet stokları kısa sürede tükendi. Bakanlık, söz konusu tabletleri 3-40 yaş aralığındakilerin kullanması tavsiyesinde bulundu.
Öte yandan Bakanlık, radyasyonla ilgili acil bir durumda, insanların kendilerini radyasyondan korumasının en önemli yolunun evlerinde kalmaları olduğunu kaydetti.
Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenliği Kurumu Başkanı Petteri Tiippana, "Evet, Ukrayna'daki savaş, (Bakanlığın) talimatların güncellenmesini etkiledi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında insanlar güncel talimatlara sahip olmalıdır." dedi.
UKRAYNA DA HAREKETE GEÇMİŞTİ
Ukrayna da Putin'in nükleer açıklamaları karşısında harekete geçmişti.
Ukraynalı yetkililer, Kiev'de tahliye merkezlerinin çevresindekilere iyot hapları dağıtılacağını belirtmişti. Dağıtılmayan yerlerde bulunan vatandaşlardan da her ihtimale karşın iyot hapları kullanmaları istenmişti.
İYOT HAPLARI
İyot hapları, kişinin nükleer radyasyona maruz kalmasından hemen önce veya hemen sonra alınıyor.
İyot haplarının tiroid bezi tarafından zararlı radyasyonun emiliminin engellemeye yardımcı olduğu belirtiliyor.
SSCB dönemindeki Çernobil faciasında da çevre bölgelerdekilere iyot hapları verilmiş, HBO yapımı 'Chernobyl' dizisinde de bu konuya değinilmişti.
PUTİN'İN NÜKLEER AÇIKLAMALARI
Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Üst düzey bir NATO yetkilisi ise Reuters'a verdiği demeçte, "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik, ancak NATO ve müttefikler tetikte olmaya devam ediyor" dedi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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