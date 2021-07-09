Covid-19 dönemi ve kadına yönelik şiddet: Romanya örneği

İHA

Ülkede cinsiyete dayalı şiddet ile mücadelede faaliyet gösteren derneklere başvurularda büyük oranda artış gözlenirken şiddet nedeniyle hastanede tedavi gören kadın sayısı da 4 kat arttı.

Bir diğer Avrupa ülkesi Slovenya'da ise kadınların yüzde 13'ü yaşamları boyunca en az bir kere fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını açıklandı.

PANDEMİNİN ROMANYALI KADINLARA ETKİSİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te faaliyet gösteren Eğitim Müfredatını Geliştirme ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nin (FILIA) 2020 yılı için yayınladığı rapor Covid-19 salgınının Romanyalı kadınlara yönelik yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

AB Temel Haklar Ajansı verilerine göre yaşamları boyunca her 3 kadından birinin fiziki ve cinsel şiddete uğradığı Romanya'da kadınlar salgın döneminde artan şiddet karşısında sivil toplum örgütlerine başvurdu.

FILIA'nın raporuna göre, ülkede kadınlara ücretsiz psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veren tedavi, barınma gibi pek çok konuda yol gösteren vakıf ve derneklere yapılan başvurularda 2019 yılına oranla rekor artış gözlendi.

Bu vakıflardan biri olan ALEG'e 15 Mart-16 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular bir önceki yıla göre 3 kat artarken, Sensiublu Vakfı'nda yardım arayanların sayısı ise yine önceki yıla oranla yüzde 47 arttı.

Covid-19 döneminde 3 aylık periyotta Bükreş'teki St. Pantelimon Hastanesi'nin acil servisine aile içi şiddet sonucu başvuran hasta sayısının 4 kat arttığı kaydedilen raporda artan cinsel şiddete de yer verildi.

PANDEMİ DÖNEMİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Pandemi döneminde evlerinde izole olmak zorunda kalan kadınların uğradığı aile içi cinsel şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz vakalarında 2019 yılına nazaran yüzde 19 artış gözlendi. Yine aynı dönemde cinsel şiddet ve tecavüze maruz olan olan çocuk sayısı da yüzde 35 artışla 243'ten 306'ya çıktı.

KORUMA KARARLARININ YÜZDE 30'U İHLAL EDİLDİ

Polis raporlarına yansıyan rakamlara göre, 2020'nin ilk 9 ayında 20 bin 565 kadın, aile üyeleri tarafından şiddete maruz kaldı.Bu rakam 2019 yılında 19 bin 204 olmuştu. Raporda, yine aynı dönemde 112 acil yardım hattına şiddete uğrayan kadınların yaptığı başvurularda önceki yıla nazaran yüzde 18 artış yaşandığı kaydedildi.

2020'nin ilk 9 ayında 6 bin 472 koruma kararı verilen ülkede söz konusu koruma kararlarının en az yüzde 30'unun ise yine şiddetin failleri tarafından ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, 1 milyonda kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında 4,3'lük oranla Avrupa'nın en fazla kadın cinayeti işlenen ülkesi Romanya'da suçluların yüzde 92'sini mevcut ya da eski eşler olmak kaydıyla erkekler oluşturuyor.

BM'YE GÖRE SLOVENYANLI KADINLARIN YÜZDE 13'Ü ŞİDDET'E UĞRADI

Nüfus bakımından Romanya'dan neredeyse 10 kat daha küçük olan Slovenya'da da kadına yönelik şiddet olgusu toplum gündemindeki konular arasında yerini koruyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü'ne göre, Slovenyalı kadınların yüzde 13'ü yaşamları boyunca en az bir kere fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalırken kadınların yüzde 4'ünün partnerleri olmayan kişiler tarafından cinsel şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Son 12 ayda cinsel ya da fiziksel şiddeti yaşayan kadınların oranı ise yüzde 2.

YAŞANAN ŞİDDET YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMİYOR

Bu alanda çalışma yürüten bir diğer kurum Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'ne göre, 15 yaş ve üstü Slovenyalı kadınlardan fiziksel ya da cinsel şiddete uğrayanların oranı ise yüzde 22. Enstitü, cinsel şiddete maruz kalan kadınların yarıya yakınının yaşadıkları şiddeti yetkili makamlara bildirmediğine dikkat çekiyor.

Toplumsal cinsiyete dayalı kadın cinayetlerine ilişkin idari verilere göre ise, Slovenya'da 2017-2019 yılları arasında aile üyeleri ya da partnerleri tarafından öldürülen kadınların sayısı ise 49.