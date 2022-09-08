Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 artarak 414,3 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 13.706 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 7.264 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 artışla 7.865 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazancıyla 6.141 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 21.605 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 1 artışla günü 1.0007'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.0005'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin zayıflamasıyla pozitif bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, Avrupa'nın enerji krizine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.