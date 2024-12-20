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        Haberler Dünya Avrupa Birliği, Mısır'a 1 milyar avro destek verecek | Dış Haberler

        Avrupa Birliği, Mısır'a 1 milyar avro destek verecek

        Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisine yardımcı olmak için 1 milyar avro destek sağlama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:44
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        AB'den Mısır'a 1 milyar avro destek
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        AB Komisyonu, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardım paketi kapsamında ülkeye 1 milyar avroluk kredi verileceğini açıkladı.

        Açıklamada, Mısır'ın mali destek için gereken politika şartlarını yerine getirdiği belirtilerek, ödemenin birkaç güne kadar yapılacağı ifade edildi.

        Mali desteğin, Mısır'ın finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve makroekonomik istikrarı sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, 4 milyar avroluk ikinci destek konusunda da AB kurumları arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

        AB Komisyonu, mart ayında Mısır'a toplam 5 milyar avro tutarında bir mali yardım teklifi hazırlamıştı.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Mısır'a reform gündemine eşlik etmesi için 1 milyar avro ödeme kararı aldık." ifadesini kullandı.

        Bu yıl Kahire'de AB ile Mısır arasında imzalanan stratejik ve kapsamlı ortaklık anlaşmasını hayata geçirdiklerine işaret eden von der Leyen, Mısır ekonomisine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

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        #mısır
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