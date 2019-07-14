Vatandaşlar her zaman avokado doğru yazılışı hakkında ikilemde kalmışlardır. Avokado mu yoksa avokadro mu? Özellikle teknolojinin hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer kaplamasından sonra anlık yazışmalarda imla kuralları önemsenmemeye başladı. Peki avokado sözcüğünün TDK'ya göre doğru yazılışı nasıl? İşte cevabı...

AVOKADO NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK)'nın sitesinde doğru yazılış "AVOKADO" olarak verilmiştir. Avokado sözcüğü bir isimdir. Anlamı ise şu şekilde belirtilmiştir:

isim, bitki bilimi, (avoka'do),İspanyolca avocado

Amerikan armudu (Persea americana).