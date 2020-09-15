Avokado faydaları saymakla bitmeyen ve her geçen gün değeri daha fazla anlaşılan çok sağlıklı ve besleyici bir besin. Avokado soslu makarna, sevdiklerinize sunacağınız çok lezzetli bir tarif.

Avokado Soslu Makarna İçin Gereken Malzemeler:

1 paket makarna

2 adet avokado

1/2 demet fesleğen veya kişniş

1/2 limon

3-4 diş sarımsak

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (damak tadınıza göre)

Avokado Soslu Makarna Yapılışı:

Avokado soslu makarna hazırlamak için; öncelikle makarnayı kaynar suda, diriliğini kaybetmeyecek şekilde haşlayın.

Rondonun içine 2 tane soyulmuş ve çekirdeği çıkartılmış avokado, fesleğen veya kişniş, limon, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu katın.

Krema kıvamına gelene kadar geçirin.

Haşladığınız ve suyunu süzdüğünüz makarnaya, bu karışımı ekleyip iyice harmanlayın.

Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Makarnayı çok fazla haşlayıp, diriliğini kaybetmesine engel olun.

Arzunuza göre üzerine rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri koyarak da servis yapabilirsiniz.