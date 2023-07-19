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        Haberler Gündem 3. Sayfa AVM'de panik! Bıçaklı saldırgan kalabalığa kabus yaşattı! - En son haberler

        Ümraniye'de AVM'de bıçaklı saldırgan paniği: Güvenlik görevlisi yaralandı

        İstanbul Ümraniye'de bir AVM'de dehşete düşüren anlar yaşandı. Olayda bir saldırgan elindeki bıçağı kalabalığın içerisinde sağa sola savurmaya başladı. Zanlıya müdahale eden güvenlik görevlilerinden biri bacağından yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:07
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        AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Kalabalığa kabusu yaşattı
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        Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırgan paniği yaşandı. Kalabalığın içinde elinde bulunan bıçağı sağa sola savurmaya başlayan saldırgana güvenlik görevlileri müdahale etti.

        DHA'nın haberine göre saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen güvenlik görevlilerinden biri bacağından yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, AVM yönetimi saldırgandan şikayetçi oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

        Olay Salı günü akşam saatlerinde Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Bir kişi, elindeki bıçakla alışveriş merkezinde yürümeye başladı. Kalabalığın içinde elindeki bıçağı etrafa savurarak ilerleyen şüpheliye AVM'nin güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Fakat şüpheli, güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı.

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        AVM içinde ilerleyen şüpheli, etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı esnada bir güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. Yaşanan arbedeye vatandaşlar da dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        AVM yönetimi şüpheliden şikayetçi olurken, yaralı güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. AVM'deki vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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