Avignon’dan İstanbul’a: 'Biz Kimiz?'

ENKA Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünü üstlendiği 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’ye gelecek olan, Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in sahneleyeceği Biz Kimiz? (Qui Som?) gösterisine ‘yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru’ olarak destek veriyor. 22-23 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenecek bu özel gösteri; dans, müzik, tiyatro ve akrobatik öğeleri aynı sahnede buluşturuyor.

2024’te Avignon Festivali’ndeki dünya prömiyerinde büyük beğeni toplayan, Fransız ulusal eleştirmenler tarafından verilen 2025 Eleştirmen Ödülleri kapsamında, en iyi bölgesel yapım ödülü olan Prix Georges-Lerminier’ye layık görülen Biz Kimiz?, Ben Kimim? ve Neredeyiz? başlıklarını taşıyan üçlemenin ilk parçasını oluşturuyor. “Kazanan biziz. Şimdi neyi değiştireceğiz?” sorusunun yanıtını arayan gösteri, dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları aynı sahnede buluşturarak izleyicilere sınırları aşan bir deneyim sunuyor. Gösteride, sözler, figürler, müzik ve dans birleşiyor, günümüz toplumsal meseleleri, modern dünyanın çelişkileri ve umutları sahneye taşınıyor.

Hem büyüleyici görselliği hem de derin felsefi sorularıyla sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vaat eden Biz Kimiz?, ENKA Vakfı’nın destekleriyle, 22 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Perşembe 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde izlenebilir.