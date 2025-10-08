Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Avignon’dan İstanbul’a: 'Biz Kimiz?'

        Avignon’dan İstanbul’a: 'Biz Kimiz?'

        ENKA Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 22-23 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye gelecek olan, Fransız-Katalan topluluk Baro d'evel'in sahneleyeceği Biz Kimiz? (Qui Som?) gösterisine destek veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 00:25 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avignon'dan İstanbul'a: 'Biz Kimiz?'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENKA Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünü üstlendiği 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’ye gelecek olan, Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in sahneleyeceği Biz Kimiz? (Qui Som?) gösterisine ‘yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru’ olarak destek veriyor. 22-23 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenecek bu özel gösteri; dans, müzik, tiyatro ve akrobatik öğeleri aynı sahnede buluşturuyor.

        2024’te Avignon Festivali’ndeki dünya prömiyerinde büyük beğeni toplayan, Fransız ulusal eleştirmenler tarafından verilen 2025 Eleştirmen Ödülleri kapsamında, en iyi bölgesel yapım ödülü olan Prix Georges-Lerminier’ye layık görülen Biz Kimiz?, Ben Kimim? ve Neredeyiz? başlıklarını taşıyan üçlemenin ilk parçasını oluşturuyor. Kazanan biziz. Şimdi neyi değiştireceğiz?” sorusunun yanıtını arayan gösteri, dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları aynı sahnede buluşturarak izleyicilere sınırları aşan bir deneyim sunuyor. Gösteride, sözler, figürler, müzik ve dans birleşiyor, günümüz toplumsal meseleleri, modern dünyanın çelişkileri ve umutları sahneye taşınıyor.

        Hem büyüleyici görselliği hem de derin felsefi sorularıyla sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vaat eden Biz Kimiz?, ENKA Vakfı’nın destekleriyle, 22 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Perşembe 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde izlenebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Enka Vakfı
        #Enka Sanat
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İstanbul Tiyatro Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Habertürk Anasayfa