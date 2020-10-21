Avicap kapsül; A vitamini içeren kapsül yapıda olan bir ilaçtır. A vitaminin eksikliğine bağlı olarak pankreatik yetmezlik, emilim bozuklukları, sindirim bozuklukları, gece körlüğü, enfeksiyonlara karşı duyarlı olan deri ve mukoza tabakalarındaki bozukluklar, iç kulak kısmındaki bozuklukları, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan sağırlık, kulak çınlaması ve denge bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç çeşididir. Eğer ilacın asıl içerik maddesi olan A vitaminine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. A vitaminin eksikliğinin haricinde C vitamini ve E vitaminin eksikliğinde kullanılabilir. Başka bir A vitamini içeren ilaçlar ile birlikte asla kullanmayınız. Bu ilacın kullanım dozu önemlidir. Yüksek dozlarda kullanım gerçekleşirse kişide bulantı, kusma, iştahsızlık, uyku hali ve deride dökülme gibi belirtiler görülebilir.

Avicap Kapsül Niçin Kullanılır?

Özellikle çocukların gelişiminde ya da büyümesinde herhangi bir gerileme söz konusu ise bu ilaç kullanılır.

Çocuk ya da yetişkinlerde idrar yollarında, solunum yollarında görülen enfeksiyonlara karşı tedavi amaçlı kullanılabilir.

Gözlerde kuruma sonucu oluşan deri dökülmesinin onarımında önerilir.

Sıkıntı, stres ya da A vitamini eksikliğine bağlı olarak saçların dökülmesine karşı kullanılır.

A vitamini eksikliğine bağlı olarak gözün kornea tabakasında meydana gelen iltihaplanmaları kurutmak için kullanılması önerilir.

Avicap Kapsülün Faydaları nelerdir?

Kemik gelişimde önemli role sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

Diş ve diş eti sağlının korunmasında yardımcıdır.

Üreme, gelişme gibi metabolik olayları arttırır.

Sağlıklı saç ve deri oluşumuna yardımcı olur.

Mide, karaciğer gibi organların ve boşaltım sisteminin korunmasına destek sağlar.

Göz sağlığında ve görme fonksiyonlarında etkin yapıya sahiptir.

Hücre metabolizmasını ve fonksiyonlarını denetleyici ve düzenleyici özelliğe sahiptir.

Enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudun savunma sisteminde rol alır.

Kuru olan cildin parlak, pürüzsüz ve daha yumuşak bir görünüme sahip olmasını sağlar.

D vitaminin içeriği etkileyerek daha etkin yapıya sahip olmasını yardımcı olur.